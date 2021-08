Actor y cantante: Ben Barnes ('Sombra y hueso') lanza su primera canción en solitario

Ben Barnes ya ha dado a la audiencia algunos personajes como el príncipe Caspian en la saga 'Crónicas de Narnia' o, más recientemente, el General Kirigan en la exitosa serie 'Sombra y hueso'. Pero ahora el actor ha dado un paso más allá.

En su propia Instagram, Ben Barnes ha anunciado su retorno al mundo de la música, puesto que lanzará su primer EP en solitario este mismo otoño. Su nombre es 'Songs For You' y llegará en otoño, a la vez que su primer single, '11:11', que ya está disponible para reservar.

Aunque no es su primer paso en la música, pues cuando era muy joven formó parte de una boyband con la que estuvo a punto de participar en Eurovisión.

El actor suele subir fotografías y versiones con su piano, lo que hace que no pille demasiado por sorpresa esta nueva noticia sobre su carrera. Pero 'Songs For You' está compuesto de canciones completamente originales, ofreciendo algo nuevo a todos sus fans.

Además, lo ha anunciado coincidiendo con su cuarenta cumpleaños, junto a una a la portada del EP y un sentido mensaje al pie: "Dicen que la vida empieza a los 40... bueno, no la mía. Hoy tengo 14.609 días y estoy celebrando cada uno de ellos", empieza Barnes.

"He pasado la mayoría de ellos persiguiendo sueños, rodeándome de personas que amo y apoyadas por todos ustedes... y sé lo increíblemente afortunado que me hace", añade con sinceridad.

"Uno de mis mayores sueños incumplidos ha sido lanzar mi propia música. La música ha sido mi pasión toda mi vida y después de unos cuantos comienzos en falso hace 20 años, decidí no seguirla como una carrera", confiesa el actor, justo antes de dar la noticia: "Pero hoy, me estoy dando cuenta de esa ambición y estoy anunciando el lanzamiento de mis propias canciones".

"He querido crear algo más personal e íntimo, ofrecer algo alegre, honesto, conmovedor y apasionado; Espero que encuentres algo de esto en mi EP. 'Songs For You' se lanzará el 15 de octubre y el primer sencillo, '11:11' ya está disponible para reservar!", explica. "Como probablemente puedas decir, estoy más que emocionado de compartir todo esto contigo. Este es un momento especial para mí. La experiencia del último año y medio nos ha ofrecido una nueva perspectiva a todos nosotros y sin duda me ha ayudado a entender qué tipo de hombre quiero ser durante los próximos 40 años... y no es uno que está dispuesto a dejar que sus sueños sean solo sueños", completa en un alegato muy inspirador.

También, añadió la cita "Tu corazón conoce el camino, corre en esa dirección" del poeta místico musulmán Rumi.

Aún se desconoce la lista de canciones e incluso el sello discográfico, pero sí se pone nombre y cara sobre el fotógrafo de su portada: Jonny Marlow, al que él mismo ha etiquetado y que también ha fotografiado a estrellas como Jacob Elordi o Lily Collins.

