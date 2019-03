'Vis a Vis', primera ficción española en abierto que llega a Reino Unido

'Vis a Vis' va a marcar un nuevo hito en la ficción española, al convertirse en la primera serie española que se verá en abierto en Reino Unido. La serie producida por Globomedia (Grupo Mediapro) para Antena 3 se verá en la plataforma de Video On Demand de Channel 4, canal británico mundialmente conocido por la calidad de sus producciones además de su carácter innovador y creativo. Channel 4 ha adquirido también los derechos de la segunda entrega, coincidiendo con su estreno en Antena 3.



El acuerdo contempla que Walter Presents, la plataforma de vídeo bajo demanda en abierto perteneciente a GSN y Channel 4, emita en exclusiva las dos temporadas del thriller. La serie española entrará a formar parte así de la exclusiva selección de las mejores series de habla no inglesa del mundo que emite esta plataforma para el mercado británico.



Jason Thorp, CEO de GSN, se ha mostrado muy satisfecho con la adquisición: "Estamos encantados de que 'Vis a Vis' sea nuestra primera adquisición española. La calidad de producción de drama en el sur de Europa está subiendo cada vez más y 'Vis a Vis' es un gran ejemplo de ello. Creemos que hemos adquirido una excepcional obra de televisión que encantará a los espectadores británicos".



Aplaudida por crítica y público, 'Vis a Vis' conquistó a más de 3,5 millones de espectadores y el 19,9% de cuota en su primera temporada. La nueva entrega de capítulos, que se estrenó en Antena 3 el pasado jueves, mantiene y potencia sus señas de identidad: una acción trepidante con una factura impecable caracterizada por una exquisita dirección y una fotografía propia de una gran producción cinematográfica, a lo que hay que sumar un reparto que suscita unánimes elogios.



La segunda temporada, que acaba de estrenar Antena 3, arranca con la huida de un grupo de presas liderado por Zulema (Najwi Nimri), quien por distintas circunstancias verá cómo su destino se une al de Macarena (Maggie Civantos). De nuevo, acción, toques de humor negro y, por encima de todo, unos personajes empáticos que conectan con la audiencia desde sus miedos, contradicciones y debilidades.



Desde que finalizó su primera temporada, en julio de 2015, 'Vis a vis' no ha parado de recibir reconocimientos, tanto la ficción en su conjunto como las actrices y el equipo de directores. Los más recientes han sido los premios que han recibido Maggie Civantos e Inma Cuevas por la Unión de Actores, que las eligió Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz Secundaria, respectivamente.



La serie ha obtenido también su primer galardón internacional. El Festival Internacional de TV de Luchon (Francia) ha premiado a 'Vis a Vis' como Mejor Ficción Española. Por su parte, el jurado de la última edición de los Premios Ondas otorgó el premio a la Mejor Interpretación Femenina al elenco al completo de la serie: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Berta Vázquez, Alba Flores, María Isabel Díaz, Cristina Plazas, Laura Baena, Marta Aledo e Inma Cuevas.



'Vis a vis' también obtuvo el reconocimiento de la crítica en la pasada edición del FesTVal de Vitoria, donde se hizo con el Premio al "Descubrimiento del año". También en el marco del FesTVal, la Asociación de Directores de Ficción de Televisión (DIRIGE), reconoció el gran trabajo en la dirección de 'Vis a vis' premiando a los directores de la primera temporada: Jesús Colmenar, Sandra Gallego, Jesús Rodrigo y David Molina.

En lo que va de año, la serie continúa recopilando premios y nominaciones. En su primera edición, los Premios Paramount Channel han destacado el trabajo de Najwa Nimri como "Mejor Villana" y de Berta Vázquez por su "Actuación Revelación". Los Premios MiM Series han destacado también el trabajo de Maggie Civantos, elegida como Mejor Actriz de Drama.