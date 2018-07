Todos somos Sheldon Cooper

Sheldon Cooper, el protagonista de la comedia de CBS 'The Big Bang Theory', nos ha enseñado que todos somos un poco nerds y que en la televisión actual también hay cabida para nosotros, personajes diferentes y auténticos.



Toni de la Torre acaba de publicar un libro, 'La vida según Sheldon Cooper', en el que el lector conocerá todo sobre este personaje que le ha valido al actor que lo interpreta, Jim Parsons, numerosos premios.



La vida según Sheldon (Timun Mas), la enciclopedia de curiosidades que el crítico de televisión Toni de la Torre ha publicado a propósito del último icono televisivo, síntoma de que The Big Bang Theory triunfa en España y en otros países además de en EEUU.



"Lo que me llamó la atención fue que era un tipo de personaje que tradicionalmente había sido un secundario en las ficciones, ya sea en televisión o en el cine. El nerd ha sido siempre el resorte cómico de apoyo a los personajes 'normales'", ha comentado Toni de la Torre acerca del libro.