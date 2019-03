Teresa Mendoza comienza su reinado en Antena 3

Antena 3 estrena este lunes en prime time la superproducción 'La Reina del Sur', una ambiciosa serie, adaptación del best seller homónimo de Arturo Pérez‐Reverte, producida para la cadena por Telemundo. La Reina del Sur cuenta con un reparto internacional de actores colombianos, mexicanos y españoles, encabezado por la actriz mexicana Kate del Castillo, como protagonista absoluta en el papel de Teresa Mendoza, la Reina del Sur que da título a la novela.



La nueva serie de Antena 3 se ha grabando en los estudios de RTI, Colombia, donde se han construido los espectaculares decorados donde se desarrollan las distintas tramas. Los exteriores, la gran mayoría en esta producción, se grabaron en distintas localizaciones de Colombia, México y en España, en Madrid, Marbella y Algeciras.



EL ARGUMENTO DE LA REINA DEL SUR

La serie narra la vida de Teresa Mendoza, una joven de Culiacán, en el estado de Sinaloa, la vertiente mexicana del Pacífico. Las calles de su ciudad natal son un hervidero de cambistas, narcos y policías corruptos dispuestos a matar a quien sea necesario para controlar el comercio de cocaína entre EE.UU. y Colombia.



Una mañana, suena el teléfono. Es la señal para su caza y captura. El Güero, su pareja y piloto para los narcos, ha muerto por saltarse las normas del cartel e irse de la lengua. Ella, por su relación con él, está condenada. Son las normas de los narcos y en ese momento comienza su huida. España es su destino, donde, empezando desde muy abajo y gracias a su carácter indomable, conseguirá llegar a lo más alto en el peligroso mundo del narcotráfico.



Así, llegará a convertirse en La Reina del Sur, la principal proveedora de coca en la Costa del Sol. En su trayecto, conocerá a un nuevo amor, Santiago Fisterra, un gallego involucrado en el tráfico ilegal que le hará revivir la complicada relación que tuvo con su primer amor. Finalmente las noticias de su éxito cruzan el Atlántico y llegan hasta la persona que un día la dejó escapar con vida y que, ahora, no quiere repetir ese error.



BASADA EN LA NOVELA DE PÉREZ-REVERTE

La Reina del Sur es una de las novelas de Arturo Pérez‐Reverte más vendidas y aclamadas por los lectores de todo el mundo. Traducida a más de 32 lenguas, desde su publicación en 2002, ha vendido cerca de un millón de ejemplares sólo en España y México. La trama, frenética, ofrece una historia llena de adrenalina y suspense que deja sin aliento al lector.



EN EL PRIMER CAPÍTULO

Teresa Mendoza recibe una llamada de teléfono: "Han matado a tu marido, y ahora van a por ti. Corre, Teresa, corre". Así, Teresa comienza una huida frenética por salvar su vida. Su pareja, el Güero Dávila, parece haberse ido de la lengua y eso le ha costado la vida y a puesto en peligro a la gente de su entorno. El siguiente objetivo de los asesinos es la propia Teresa.



Desesperada y casi sin alternativas, Teresa recurre al antiguo jefe de su marido. Epifanio Vargas, capo del cartel de Culiacán, le dice que poco puede hacer por ella. Sin embargo, le da una idea, ¿por qué no huir a España y tratar de esconderse allí?Siguiendo su consejo, Teresa aterriza en la España, tierra de sus antepasados, pero un lugar del que lo desconoce absolutamente todo. Su primer destino, Melilla, donde comienza a trabajar como camarera en un club de alterne donde se dan cita personajes poco recomendables: traficantes, políticos comprados, militares marroquíes corruptos... uno de los personajes que allí conoce, Santiago Fisterra, va a cambiar su vida para siempre...