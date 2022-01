"Tan a gustito": La foto de Jaime Lorente ensangrentado donde todos comentan lo mismo

La carrera de Jaime Lorente no ha parado de crecer después de 'La Casa de Papel'. Tras concluir su historia como Denver, el español ha participado en varios títulos para el cine y la televisión, demostrando que su éxito no ha sido flor de un día. Entre ellos, destacan las próximas películas '42 segundos', 'Tin & Tina' o la serie de Atresmedia 'Cristo y Rey', donde dará vida a Ángel Cristo.

No solo eso, el actor, muy activo en redes sociales, acostumbra a sus fans a publicaciones sobre su estilo de vida o sobre próximos proyectos. Así, el pasado noviembre desveló fotografías de '42 segundos' enfundado en un bañador, donde interpretará a Pedro García Aguado.

Por este motivo, la nueva imagen que ha subido a su Instagram ha despertado teorías entre sus fans. En ella aparece Jaime Lorente con la cara cubierta de sangre bajo el título: "Y ahora que tamos tan a gustito". En la misma, sale con un corte de pelo y unos ropajes que recuerda mucho a su caracterización como Rodrigo Díaz de Vivar en la serie 'El Cid', lo que ha dado pie a cientos de comentarios al respecto.

Cabe recordar que la serie histórica de Prime Video cuenta con 2 temporadas y apuntaba hacia una tercera, aunque no hay confirmación hasta la fecha. Tal vez, solo se trate de una fotografía de archivo con la que ha querido mostrar su particular estado de ánimo pero ha sido suficiente para revolucionar a sus seguidores.

Tras el final de 'La Casa de Papel'

Jaime Lorente ha asimilado le final de 'La Casa de Papel', pero no olvida a Denver, el papel que interpretó durante 5 temporadas. "Por todo lo que me has regalado. Gracias Denver. Gracias familia. Viva 'La Casa de Papel'", escribió el actor al término de la última temporada.

Del mismo modo señaló que a nadie le iba a gustar el final de la historia. "Pero lo importante es el viaje, lo que ha pasado con esta serie es lo suficientemente fuerte como para que merezca la pena. El final es solo un hasta luego", declaró.

