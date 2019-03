Neox estrena la tercera temporada de 'Merlín'

Neox emitirá la tercera temporada de la serie 'Merlín' que ya se ha emitido en Reino Unido durante este año. La serie de la BBC vuelve a la parrilla española en el canal en el que mejores registros de audiencia ha tenido.



La ficción cuenta las aventuras y desventuras del mago Merlín, partiendo de la famosa leyenda del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Aunque esta versión de la leyenda nos traslada al Camelot de los años jóvenes del mago, cuando es poco más que un adolescente.

El joven mago, cuyo papel lo interpreta Colin Morgan ('Doctor Who'), conocerá al que será el futuro heredero al trono: el príncipe Arturo Pendragon -Bradley James- en edad similar a la suya, siendo ambos de la misma generación. Las aventuras que viven junto a Ginebra -Angel Coulby - y Morgana -Katie McGrath- trasladan a los espectadores al momento anterior a la historia del rey Arturo que todos conocemos.



EL CONOCIDO REPARTO DE 'MERLÍN'



La serie de la BBC cuenta con caras conocidas, tanto del cine como de la televisión. Colin Morgan interpreta al joven Marlín, pero ya se hizo conocidoe ntre el público inglés gracias a 'Doctor Who'. La ficción también cuenta con el veterano John Hurt, que ha participado en películas como 'Harry Potter y la piedra filosofal', o con Santiago Cabrera, que participó en la serie 'Héroes' y que da vida a Lancelot.



BUENA AUDIENCIA EN NEOX



La serie 'Merlín' es un proyecto que la BBC comenzó en 2008 y que ya ha emitido tres temporadas y prepara una cuarta para 2011.



En España la serie comenzó a emitirse en 2009 en Neox, el canal de TDT con la programación más joven del Grupo Antena 3. Obtuvo buenos resultados de audiencia, por lo que se programó en Antena 3, dentro del contenedor 'Megatrix'.



La segunda temporada se estrenó de nuevo en Neox, con buen seguimiento de la audiencia, por lo que el canal prepara el estreno de su tercera temporada para principios de enero de 2011.



'CAMELOT'



Buenas noticias para los amantes de las aventuras de los Caballeros de la Mesa Redonda. La cadena estadounidense Starz ha anunciado recientemente que estrenará en abril de 2011 su nueva serie: 'Camelot', centrada sobre la leyenda del rey Arturo.



'Camelot' debutará en la franja horaria antes ocupada por 'Spartacus: sangre y arena', es decir, los viernes en prime time, a partir del próximo mes de abril. La cadena no ha escatimado en medios para producir esta nueva adaptación de la leyenda del rey Arturo.



La serie se ha rodado en Irlanda y cuenta con un reparto prestigioso, encabezado por Joseph Fiennes ('Flashforward') en el papel de Merlin y por la francesa Eva Green como la enigmática Morgana.