Michele Morrone, así es el 'Jamie Dornan italiano' que se une a la segunda temporada de 'Toy Boy'

En septiembre de 2019 se estrenaba en Antena 3 'Toy Boy', una serie original de Atresmedia TV que ha gozado de gran éxito en todo el mundo, protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza.

La ficción contará con una segunda temporada que podrán verse en primicia en ATRESplayer PREMIUM y, tras su emisión en esta plataforma, llegarán a todo el mundo de la mano de Netflix tras el acuerdo alcanzado entre Atresmedia y el operador internacional tras el gran éxito logrado dentro y fuera de España con la primera entrega.

La nueva temporada de 'Toy Boy', producida por Atresmedia TV en colaboración con Plano a Plano, tiene previsto comenzar sus grabaciones próximamente en la Costa del Sol donde volveremos a ver Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza.

Esta segunda entrega contará con la presencia de uno de los actores más aclamados del momento, Michele Morrone, a quien se le conoce como el Jamie Dornan italiano tras verlo encarnar al seductor Massimo Torricelli en '365 DNI'. Puedes conocer todos los detalles sobre la vida del actor italiano en el vídeo de arriba.

La primera película basada en la saga literaria de la escritora Blanka Lipinska se estrenaba en febrero de 2020, instante en el que la fama de Michele creció como la espuma convirtiéndose en uno de los actores más aclamados y seguidos del momento. Pero, Morrone no es el único fichaje internacional con el que contará 'Toy Boy', junto a él estará también Federica Sabatini quien ha interpretado a Nadie Gravoni en 'Suburra'.

'Toy Boy' está creada por César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez. Los productores ejecutivos de esta segunda temporada serán Montse García, César Benítez, Emilio Amaré y Emilio A. Pina, junto con Pablo Roa y Fernando Sancristóbal, quienes también se encargan de la coordinación de guion, en un equipo que completan los guionistas Fran Carballal, Nerea Gil, Enrique Lojo, Pablo Manchado y Verónica Marzá.

La dirección correrá de nuevo a cargo de Javier Quintas ('La casa de papel'), a quien en esta segunda temporada se suma la directora Laura M. Campos ('Valeria'). Por su parte, Johnny Yebra será el director de Fotografía y David Jareño, el director de Producción.

Así será la segunda temporada de 'Toy Boy'

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de Striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los hermanos italianos que lo regentan, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

