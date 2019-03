Matthew Morrison dirigirá el coro de Glee dentro y fuera de la pantalla

Will Shuester dirige al coro Nueva Direcciones para que gane en los regionales mientras que Matthew Morrison da las directrices para grabar las coreografías y mantener los buenos datos de audiencia de Glee. Pero, ¿cómo si Matthew Morrison es Will Shuester? El actor que da vida al director del coro de la serie de Fox (que en España emite Neox) planea dirigir un capítulo de la tercera temporada.



A Matthew Morrison no le basta con ser una estrella de Broadway ni el protagonista de la comedia del momento en EEUU. En la tercera temporada (la segunda ya ha finalizado allí) uno de los episodios estará dirigido por él. "Me encantaría ponerme detrás de las cámaras, producir películas e implicarme más en el guión de los capítulos", ha declarado Morrison a 'The Hollywood Reporter'.

Los fans españoles de la serie ya pueden disfrutar de la segunda temporada en Fox, donde descubrirán a una nueva aliada de Sue Sylvester: Becky Jackson (Lauren Potter), la nueva animadora del equipo tras la marcha de Quinn (Dianna Agron).