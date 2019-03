Los condes de Grantham dan la bienvenida a Downton Abbey al público español. Antena 3 estrenará el próximo martes la serie de más éxito de la televisión inglesa ITV, Downton Abbey. Con una sola temporada de 7 capítulos, cada uno de más de un millón de euros, la ficción producida por Carnival Films ha triunfado entre crítica y público: cerca de 11 millones de británicos vieron el episodio final de la primera temporada.



Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern interpretan a los condes de Grantham, los pilares de Downton Abbey. Un matrimonio bien avenido en busca de una heredero para su fortuna y título. No es la primera vez que "son" marido y mujer: ya lo hicieron en la miniserie de la BBC 'Freezing'.



Bonneville da vida a Robert Crawley, quien lleva el peso del título y de encontrar heredero, puesto que es padre de 3 mujeres. "Robert tiene un abrumador sentido del deber y de la responsabilidad sobre Downton Abbey y lo que ésta representa, por lo que se siente obligado a encontrar un heredero. Pero por otro lado, también siente la obligación de conservar en la familia la herencia de su mujer americana, ya que sería injusto que todo fuera a parar a alguien que ni siquiera conocen", así resume Hugh Bonneville el personaje que interpreta.



Cuando reciben la inesperada noticia del hundimiento del Titanic y todo lo que representa para su familia, Lord Grantham encuentra a su nuevo heredero, Matthew Crawley (interpretado por Dan Stevens). Matthew representa la nueva generación: "Es un hombre que tiene un 'trabajo', ¡imagina! En la familia Crawley nadie ha trabajado antes. La responsabilidad de Robert es 'enseñar' a Matthew los deberes de convertirse en el próximo Lord Grantham adaptando sus nuevas ideas y la tradición familiar", comenta Bonneville.



Su mujer en la ficción, Elizabeth McGovern, interpreta a Cora Crawley, una rica heredera americana que forma parte de la aristocracia inglesa, le pese a quien le pese. "Cora es la señora de Downton, que tomó las riendas de la casa continuando la labor de su suegra, la Condesa viuda de Grantham (interpretada por una magistral Maggie Smith)", comenta McGovern sobre Lady Grantham. "Ella se encuentra en una situación en la que, según la Ley inglesa, no tiene ningún control sobre su fortuna y tampoco tiene ningún heredero para ésta, porque todas sus hijas son mujeres".



MAGGIE SMITH, EL TERCER PILAR DE DOWNTON ABBEY

Ambos solo tienen buenas palabras para Maggie Smith, con la que tienen una gran relación detrás de las cámaras. Hugh Bonneville ya trabajó con ella en otro guión de Julian Fellowes, 'From time to time'. Para McGovern es la primera vez que trabaja con esta gran dama de la interpretación inglesa (ganadora de dos Oscar y cinco BAFTA), en quien su personaje encuentra una inesperada aliada. "Ha sido muy divertido actuar con ella estos papeles enfrentados. La condesa viuda es un poco mandona y dominante, pero entre ellas surge una inusual alianza con un objetivo común: ambas están muy interesadas en conservar la herencia de Downton", resume McGovern la relación entre Cora y Violet.



JULIAN FELLOWES, UN GUIÓN DE OSCAR

Para Hugh Bonneville, los guiones de Julian Fellowes son irresistibles. "Es uno de los guionistas más humanistas, creo. Autores menores juzgan a sus personajes, Julian no lo hace. Por supuesto que hay algunos personajes repugnantes en Downton Abbey, pero todos son reales; no son buenos o malos, son como nosotros, imperfectos", continúa Bonneville.



"Tiene la habilidad de mantener la calidad del capítulo uno al siete. Ha tenido buen ojo escribiendo esta historia y verdaderamente no he leído nada como Downton Abbey antes", comenta Elizabeth McGovern acerca del trabajo con un guión de Fellowes, ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park'.