'Los Protegidos: El regreso' nos ha vuelto a traer el protagonismo de actores a los que teníamos mucho cariño como Mario Marzo, Ana Fernández o Daniel Avilés.

La serie de ATRESplayer Premium continúa la historia que enamoró a una generación en Antena 3 con 'Los Protegidos' y ya se ha preestrenado el primer capítulo en la plataforma, que tienes disponible aquí, enamorando a los fans con sus guiños.

Pero si hay alguien que se ha mostrado más emocionado aún con todo lo que está pasando ha sido Mario Marzo. El actor, que ha sorprendido a muchos fans con su espectacular transformación en este tiempo, es muy activo en redes sociales donde siempre hace gala de su buen humor y su cariño a la serie con una gran sonrisa.

Ahora Mario ha publicado un Reels donde él mismo compara su gran cambio físico. "¿Cómo de duro te afectó la pubertad? Solo 2 fotos", dice el vídeo.

"2010 vs. 2021 - 'El cambio de Mario Marzo', ya en cines", bromeaba el actor en el post.

"Me he puesto nostálgico recordando que ambas fotos me las hicieron justo antes del estreno de Los Protegidos, con 11 años de diferencia. Gracias por estar ahí", añadía con emojis llorando y de corazón.

Como si no hubiera pasado el tiempo

Pero Mario no solo ha querido hacer paralelismos con su propio look, sino que también lo ha hecho con fotos con su amiga y compañera Ana Fernández, a la que agradece por llevar "9 años acompañándome y cuidándome dentro y fuera de rodaje".

Con otra comparación 2021-2012 compartía una bonita foto con Ana ahora, y otra de entonces donde demuestra que su cariño sigue intacto.

'Los Protegidos: El regreso': un viaje por la nostalgia

Han pasado diez años desde que la familia Castillo Rey tuvo un final feliz. Pero la vida continúa y el paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido que descubriremos durante esta nueva etapa, fueron separándoles. Ahora, una grave amenaza se cierne sobre ellos, lo que les enfrentará a una nueva misión.

'Los Protegidos: El regreso' contará con los actores que dieron vida a los icónicos personajes de la serie original y que enamoraron a la audiencia con sus extraños poderes sobrenaturales. Antonio Garrido (Mario), Ana Fernández (Sandra), Luis Fernández (Culebra), Daniel Avilés (Carlitos) y Mario Marzo (Lucas) unirán sus fuerzas de nuevo. La familia se completa con Maggie García en el papel de Lucía.

