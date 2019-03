Lina Morgan: la reina de la comedia televisiva

Lina Morgan ha fallecido este jueves en su Madrid natal a los 78 años. La actriz destacó en todos los escenarios interpretativos: recibió el aplauso del público tanto en el teatro como en el cine. La televisión en nuestro país no puede obviar comedias de éxito en las que Lina Morgan era la protagonista.



'Compuesta y sin novio' (1994) de Antena 3 supuso su regreso a la pequeña pantalla tras una colaboración con Juanito Navarro. En la comedia de Pedro Masó, Lina Morgan interpretaba a Valentina, una enfermera de mediana edad que ve pasar los años sin lograr contraer matrimonio y su afán por recuperar a su amado Avelino (Jose Coronado), que le dejó plantada en el altar



Otro de sus grandes éxitos televisivos fue 'Hostal Royal Manzanares' (1996, en TVE), donde Morgan era la regente de unos de los hostales más disparatados de Madrid. En 'Una de dos' (1998-1999), de José Frade, con quien repitió en 'Escuela de baile Gloria' (2001), y '¿Se puede?' (2004), de Gustavo Pérez Puig.



En 2006 volvió a Antena 3 para participar en la serie 'A tortas con la vida', de Juan Luis Iborra y José Antonio Escrivá y protagonizada por Juanjo Puigcorbé. En marzo de 2012 se presentó la serie 'Tesoros Vivos de la Televisión', en la que participó como una de las figuras claves de la historia de la televisión en España.



En televisión también pudo verse algunos de sus grandes éxitos teatrales, como 'El último tranvía', donde la actriz interpretó una de sus canciones más recordadas: "Gracias por venir". No fue la única obra teatral que pudo verse en TVE: las comedias 'Vaya par de gemelas' o 'Celeste no es un color' se emitieron en la cadena pública en los años 90. Lina Morgan también fue la encargada de despedir el año en 1991 con el programa especial 'Fin de año con Lina Morgan'.



Pero no solo en programas y series pudimos verla en televisión: si Carmen Sevilla cantaba a la televisión de Philips, Lina Morgan fue la encargada de publicitar la lavadora de esa marca.