Kantar Media compra Tuitele

Kantar Media ha anunciado la adquisición de The Data Republic, empresa propietaria de la plataforma de monitorización de conversaciones sobre televisión en redes sociales Tuitele.



Con esta compra, Kantar desarrollará nuevos proyectos de investigación de audiencias y ampliar el suministro de datos de análisis y planificación de Social TV (vigente actualmente en el Reino Unido y España) a los países nórdicos, Rusia, algunas partes de África y Sudeste de Asia. Según informa Kantar Media en un comunicado, la compra de The Data Republic, creada en Barcelona en 2011, complementará sus servicios de medición de audiencias e 'insights' en 60 países.



The Data Republic ha desarrollado una plataforma propietaria y un conjunto de herramientas de monitorización y análisis en tiempo real de datos procedentes de medios sociales, entre ellos Tuitele.



Andy Brown, Global CEO de Kantar Media, explicó la compra de la agencia asegurando que "el nivel de repercusión de medios sociales relacionado con los programas y los anuncios de TV continúa en crecimiento. Aunque la medición de audiencia televisión se mantiene como la moneda de cambio para el análisis de consumo de televisión en todo el mundo, la necesidad por entender mejor y amplificar la fidelización social en torno a la programación y la publicidad nunca ha sido tan importante".



"Con Kantar Media, The Data Republic complementará nuestra oferta de productos, al unir todas las herramientas y las habilidades necesarias para enriquecer nuestra estrategia de Social TV y nuestra experiencia con el fin de completar nuestros servicios actuales de medición y ofrecer a los clientes una verdadera visión integral del comportamiento de la audiencia".



"Estamos entusiasmados por formar parte de Kantar Media y admiramos su éxito global y su experiencia en la medición de audiencias", dijo Carlos Sánchez, cofundador de The Data Republic. "Esperamos crecer y enriquecer nuestra experiencia combinada de medición de audiencias, sobre todo por el beneficio de la industria de medios".