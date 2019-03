Jesús Vázquez presentará el concurso 'Uno para ganar'

Jesús Vázquez ya tiene un nuevo proyecto para cuando finalice 'Pekín Express'. El presentador conducirá el nuevo concurso de Cuatro, 'Uno para ganar', en el que los participantes podrán conseguir un premio máximo de medio millón de euros. Es el segundo concurso en el que se pone al frente el presentador gallego desde el inico de us etapa en Cuatro, donde empezó presentando 'Allá Tú'.



El nuevo concurso de Cuatro basado en el formato de éxito internacional 'Minute to win it', en el que los participantes se someterán a diez pruebas en diez niveles de dificultad con el objetivo de alcanzar un premio máximo de 500.000 euros. Con una sola mano, retirar un billete debajo de una moneda colocada en el borde de un vaso sin que la moneda se mueva de su sitio; soplar sobre una baraja de cartas equilibrada en el cuello de una botella de vidrio hasta conseguir que sólo quede una de ellas, o crear una pila de tuercas grandes de metal deslizándolas fuera de un palillo sin tocarlas con las manos son algunas de la pruebas a las que se deberán enfrentar los concursantes.