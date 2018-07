La FELGTB exige a Telecinco que ponga fin a la homofobia en antena

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) exige a Telecinco en un comunicado que "cuide los discursos de odio vertidos en su cadena, tras las afirmaciones de uno de los integrantes de Los Chunguitos cargadas de homofobia".



Juan y José Salazar, Los Chunguitos, participan en el concurso 'GH VIP' donde se han producido las polémicas declaraciones. En la comida del miércoles, según recoge Formula TV, José ha afirmado que "a nadie en este planeta le gustaría tener un hijo maricón". Pero el tema no ha quedado ahí, ya que a continuación ha declarado que preferiría "un hijo deforme o con una enfermedad antes que sea maricón". Mientras, Juan, su hermano, afirmaba con la cabeza todo lo que el otro decía. Para cerrar el tema, ha afirmado que "ser homosexual es delito en las leyes gitanas".



En el comunicado difundido por la federación, recalcan que "las principales víctimas de estas declaraciones son las personas LGTB más jóvenes, que sufren el desprecio y la incomprensión en su entorno". Según un informe del CIS de 2011 que se recoge en la nota enviada por la FELGTB, el 44% de los jóvenes LGTB sufre agresiones físicas o verbales en su escuela o instituto, y de ellos, según el estudio de FELGTB y COGAM sobre acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio, el 43% de quienes sufren acoso se plantea en algún momento el suicidio y el 17% intenta cometerlo.



"La responsabilidad de Telecinco para con esos y esas menores es no dar cabida a discursos de odio y desprecio a la diversidad sexual y de género, y por ello exigimos que pidan perdón", ha afirmado Boti G. Rodrigo, presidenta de FELGTB.



Por otro lado, la FELGTB rechaza el intento de justificación de su actitud por parte de Los Chunguitos. "La homofobia no forma parte de la idiosincrasia gitana sino de la ignorancia, que se combate con educación, independientemente de la procedencia, la creencia que se tenga o el color de piel. Prueba de ello es que uno de los miembros de la junta directiva de Federación, Juan David Santiago, es gitano y trabaja por la igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales", concluye el comunicado.



Mediaset ha decidido expulsar a Los Chunguitos esta misma tarde, según han anunciado en Twitter (a las 17:36 horas), horas antes de la gala del programa que emite esta noche Telecinco.