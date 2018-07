El Consejo de RTVE no ve "inviable" recuperar la publicidad

El presidente rotatorio del Consejo de Administración de RTVE, Santos Miguel Ruesga (UGT), ha afirmado que "es posible recuperar la emisión de publicidad", como una de las medidas para hacer frente al recorte de 200 millones previsto para RTVE.



Ruesga ha explicado que para reintroducir la publicidad "habría que introducir cambios normativos por parte del Gobierno y del Parlamento que afectarían al modelo de financiación pero es factible y no tiene por qué plantearse como una cuestión inviable".



En declaraciones a una emisora de radio, ha matizado que "es posible hacerlo (reintroducir la publicidad) en la medida que se tienen que hacer recortes en el presupuesto (...) y hay que buscar vías alternativas de ingresos". En este sentido, ha afirmado que "evidentemente" si no hay ingresos compensatorios alternativos, se tendrá que reducir el gasto, "bien reduciendo canales o bien reduciendo copias externas de programas que son la bandera de la calidad y de las audiencias masivas de TVE".



Ruesga ha lamentado sin embargo que esta reducción conlleve abandonar el modelo construido los últimos cinco años, sobre la base de "la independencia de los informativos, de una ficción muy bien recogida por el público español (...) y la presencia en espectáculos deportivos masivos". Así, ha afirmado que "sería un golpe en la línea de flotación de lo que coloca a TVE en primer lugar de audiencia de los canales españoles" y si se produjera "se entraría en una espiral de reducir audiencia y presupuesto que conllevaría apostar por el modelo americano de TV pública, básicamente marginal, dirigido a élites sociales (...) y muy centrado en lo que las privadas no quieren hacer, en contrapartida con el modelo europeo de televisión pública fuerte, con presencia y gran potencial para equilibrar la información".



Por otra parte ha considerado que se trata de un "problema de voluntad política en el cual el Consejo de RTVE no tiene nada que decir" y ha recordado que "recogiendo algunas cosas que dirigentes del PP han dicho en el pasado es posible que pueda admitirse un principio de introducir publicidad".