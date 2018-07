Conchita Wurst, la 'mujer barbuda' de Austria, se corona en Eurovisión

La artista austriaca Conchita Wurst, conocida como 'la mujer barbuda', ha ganado con 290 puntos y con la canción "Rise like a phoenix" la 59 edición del Festival de Eurovisión, que se ha celebrado este sábado en Copenhague y en la que la candidata española Ruth Lorenzo se ha clasificado con 'Dancing in the rain' en la décima posición, tras obtener un total de 74 votos, los mismos que Dinamarca.

Durante las votaciones, España ha recibido la máxima puntuación, los 12 puntos, de Albania. Además, han votado a Ruth Lorenzo Suiza (8), Francia (6 puntos), Irlanda (6), Rumanía (5), Reino Unido (5), Noruega (5), Letonia (4), Israel (4), Lituania (4), Eslovenia (4), Polonia (2), Armenia (2), Estonia (2), Bélgica (2), Ucrania (2) y Alemania (1).

Una vez más, se han echado de menos los habituales 12 puntos que Andorra solía otorgar a España, hasta que dejó de participar en el certamen en 2010 por motivos económicos. España tampoco ha recibido puntos de Portugal.

Los 12 puntos de España, que se ha encargado de transmitir la presentadora Carolina Casado, han ido para la ganadora Austria. Además, España ha otorgado 10 puntos a Suecia, 8 a Rumanía, 7 a Holanda, 6 a Ucrania, 5 a Reino Unido, 4 a Armenia, 3 a Dinamarca, 2 a Hungría y 1 a Islandia.

Durante las votaciones se han vivido algunos momentos de tensión cada vez que algún país ha otorgado a Rusia alguna de las tres puntuaciones más altas. Así, el público presente en el Arena de Copenhague ha rechazado con silbidos y abucheos los puntos a Rusia. Tampoco ha sido bien recibida la representante rusa encargada de transmitir su puntuación.

Ruth Lorenzo, que ha actuado en el 'afortunado' puesto número 19 en el gran escenario ubicado en los antiguos astilleros de B&W de la isla de Refshaleoen, no partía como favorita para la crítica, los eurofans y las casas de apuestas, que la situaban entre los puestos 15 y 20.

Así, con esta décima posición, la misma que obtuvo Pastora Soler en 2012, la cantante murciana ha conseguido superar las previsiones, volver al 'top ten' y mejorar con creces el penúltimo puesto obtenido el año pasado por El Sueño de Morfeo en Suecia.