La cadena ABC prepara la versión estadounidense de 'Tu cara me suena'

La cadena estadounidense ABC prepara su versión de 'Tu cara me suena', creada y producida por Gestmusic (Endemol España). El espacio comenzó su andadura y primer paso en Antena 3, con el estreno de su primera temporada en septiembre de 2011.



Desde entonces, Endemol International ha vendido el formato en más de 20 países de Europa, América y Asia. El talent show ha conseguido que una gran mayoría de público siga el programa en todos los países a los que ha llegado, independientemente de la cultura local y cuenta ya con segundas y terceras temporadas renovadas de inmediato.



La cadena ABC, cadena responsable de éxitos de ficción como 'Lost' o de entretenimiento como 'Dancing With The Stars', producirá la versión americana de 'Tu cara me suena' que se estrenará bajo el título de 'Sing your face off'. Todavía no ha sido revelado el casting de los famosos que concursarán pero se espera que participen grandes figuras del show business americano.



'Tu cara me suena' sigue imparable en su recorrido internacional, ofreciendo resultados muy destacados en todos los territorios en los que se emite. En Rusia, en 'Channel One', el espacio ha ido aumentando considerablemente el número de telespectadores de la cadena y en el séptimo programa, el formato ha incrementado la media de 'Channel One' en un 40%. Así, ya está confirmada una segunda temporada. En China, la segunda edición ha sido líder absoluta de audiencia en 10 de los 14 programas emitidos. La tercera edición está ya en preparación.



El próximo estreno internacional de 'Tu cara me suena' será el 14 de mayo en Francia, en la cadena M6, con el título 'Un air de Star'. Igualmente, se acaba de conocer la presentadora de la edición inglesa que emitirá ITV este verano, los sábados por la noche en prime time.



El talent show de Antena 3 siempre ha contado con el aplauso del público. Y, gala tras gala, ha ido conquistando cada semana nuevos seguidores hasta el punto que su máximo histórico de audiencia se produjo el día de su segunda gran final (11 de febrero de 2013) ante cuatro millones de espectadores (4.048.000) y el 26,1% de cuota.