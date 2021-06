ATRESMEDIA TV, líder en credibilidad y confianza según el informe Digital News Report

Atresmedia Televisión, a través de sus cadenas Antena 3 y laSexta, continúa manteniendo un año más su posición como referente informativo y líder indiscutible en credibilidad y confianza, según los datos difundidos por el Informe Digital News Report 2020 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con Digitalunav de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para su edición en España.

Una posición reforzada también por la 21ª edición del Trust Barometer de Edelman, que sitúa a Antena 3 como líder en confianza (57%) y a laSexta como segunda cadena de televisión privada con mejor confianza (55%).

El estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, calificado como una referencia a nivel mundial en lo que respecta a hábitos de consumo informativos, mantiene la posición destacada de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como medios empleados para informarse por los usuarios españoles, constituyéndose como fuentes principales frente a sus principales competidores.

Dicho informe, en su edición española, sitúa también a Antena 3 y laSexta en el liderazgo absoluto en combinación de hábitos de consumo tradicionales y de Internet. De esta forma, ambas cadenas televisivas son las únicas situadas entre las diez marcas más consultadas online de España.

Antena 3 Noticias y laSexta Noticias, fuentes más empleadas

El documento indica que Antena 3 y laSexta siguen obteniendo un elevado grado de confianza entre los usuarios de los medios de comunicación, trasmitiéndose especialmente a través de sus Informativos, según destaca, señalando unas cifras incontestables frente a sus competidores más relevantes en el ámbito televisivo.

Al respecto, Antena 3 Noticias, de nuevo, es la fuente principal y más utilizada por los usuarios para informarse con un 46% mientras que laSexta Noticias se mantiene en el segundo puesto con un 32%. Los Informativos de Antena 3 y laSexta lideran el ranking sobre competidores como Telecinco (30%), TVE (28%) y Cuatro (21%).

Antena 3 y laSexta, cadenas más creíbles

El liderazgo de Antena 3 y laSexta también es rotundo a la hora de generar mayor confianza a los usuarios por su credibilidad. Antena 3 encabeza el ranking de las televisiones con una valoración de 53% mientras que laSexta es la segunda cadena privada líder en dicha materia con un 46%.

La suma de ambas cadenas generalistas, pertenecientes a Atresmedia Televisión, con un 99%, supone un liderazgo indiscutido sobre otros competidores como TVE (48%) o Telecinco (35%), que es la cadena que obtiene un menor índice de credibilidad en el informe.

Líderes en combinación de audiencia tradicional y de Internet

De acuerdo con el Informe DigitalNewsReport.es, los dos canales generalistas de Atresmedia Televisión también mantienen su liderazgo en hábito de consumo combinado offline-online y en el ranking de consumo tradicional, con Antena 3 (49%) en cabeza y laSexta (34%) en segundo lugar. Ambas cadenas superan a TVE (32%), Telecinco (32%) y Cuatro (23%).

Además, Antena 3 continúa como referencia informativa online entre los medios audiovisuales con un 14%.

Respaldo a un modelo televisivo

Los datos del Informe Digital News Report 2021 profundizan en los que ha proporcionado el mismo estudio en ediciones anteriores, señalando el liderazgo de los informativos de Antena 3 y laSexta en confiabilidad.

Asimismo, ponen de relieve que los canales de Atresmedia TV, en su apuesta por la calidad, la credibilidad y la pluralidad informativa, han consolidado su audiencia y su influencia en la sociedad como referentes informativos, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia.

En mayo, Antena 3 se situó en un 14% de cuota media de audiencia mientras que laSexta fue la tercera cadena privada más vista con un 6,5%. Antena 3 Noticias lideró de forma absoluta, por decimoséptimo mes consecutivo, con un 19,5% y laSexta Noticias promedió un 8,3%.

Digital News Report, referente mundial en hábitos de consumo informativo

El Informe Digital News Report 2021, considerado el principal estudio mundial en hábitos de consumo de información, está basado en una encuesta online, respondida de manera exclusiva

y realizado por YouGov en 46 países a más de 92.000 usuarios, con muestras nacionales en torno a 2.000 usuarios.

El informe DigitalNewsReport.es, en su octava edición anual, es un trabajo divulgativo sobre las audiencias de noticias online en España publicado por el Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Trust Barometer de Edelman, índice de confianza y credibilidad

Desde hace más de veinte años, el Trust Barometer de la agencia Edelman viene midiendo, a través de su informe global, el grado de confianza de la sociedad en las instituciones gubernamentales, las empresas y otros organismos.

El estudio está basado en una encuesta realizada a más de 33.000 encuestados en 28 países.