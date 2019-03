Atresmedia cumple 12 meses de liderazgo consecutivo del sector audiovisual en internet

Con 15,6 millones de usuarios únicos en marzo, ATRESMEDIA cumple un año de liderazgo consecutivo en el sector audiovisual en internet y es, un mes más, el grupo que más crece frente a los datos de marzo de 2016 (+47%). Además, según los últimos datos publicados por comScore, el medidor recomendado de audiencias digitales, el grupo culmina su mejor trimestre histórico con, igualmente, más de 15,6 millones de usuarios de promedio y se posiciona como el grupo audiovisual que más crece frente al mismo trimestre de 2016 (+44%).

ATRESMEDIA lidera también en usuarios que consumen vídeo, con más de 2,3 millones, y en reproducciones de contenido, con más de 26,8 millones de vídeos (comScore solo proporciona datos de consumo en PC). Un mes más, los usuarios acuden a las webs de ATRESMEDIA para disfrutar de la amplia variedad de contenidos audiovisuales que ofrece el grupo.

Variación usuarios interanuales. Canales principales Mar. 2017 vs. Mar .2016. | elaboración propia a partir de datos comScore MMX Multiplataforma

antena3.com supera en un +2% los datos de febrero y atrajo a más de 7,4 millones de usuarios en marzo

La web de Antena 3 fortalece un mes más su posición como site de referencia para usuarios que buscan información y entretenimiento de calidad en una sola web. En marzo, han sido más de 7,4 millones los usuarios que visitaron antena3.com, un +2% más que el mes anterior y un +35% frente a los datos de marzo de 2016.

El site de Noticias de Antena 3 se consolida cada mes como portal de referencia informativa. En marzo, el seguimiento que antena3.com/noticias llevó a cabo en torno al atentado que tuvo lugar en Londres, mantuvo a los usuarios informados de todo lo ocurrido, bien a través de las siempre activas redes sociales (@A3noticias y facebook.com/antena3noticias/), o bien a través de los motores de búsquedas en los que el site informativo de Antena 3 está bien posicionado.

Además de antena3.com/noticias, el gran diferencial que ofrece la web de Antena 3 a los usuarios es la calidad de los contenidos de televisión. A través de antena3.com, los usuarios pudieron disfrutar de la victoria de Blas Cantó en la final en directo de Tu cara me suena, así como del arranque de Tu cara no me suena todavía. Y por supuesto, de los mejores momentos de Top Chef, el concurso de cocina más exigente del mundo.

Contenido exclusivo, solo en antena3.com

Además, en marzo llegaba también a la parrilla de Antena 3 la tercera temporada de Allí Abajo, que, bajo el claim “el sur se viene arriba”, sigue conquistado a los espectadores con cada capítulo. Sin embargo, además de los mejores momentos de cada capítulo, los usuarios podrán disfrutar de contenido extra de la serie, exclusivo online: los sketches más desternillantes con los protagonistas, el diario de rodaje de Noemí Ruíz o los grupos de WhatsApp de los personajes.

Un mes más, los usuarios pudieron vibrar con los partidos de Champions Total en Antena 3, donde pudimos vivir el paso a cuartos de final del Real Madrid tras eliminar al Nápoles, así como del mejor repaso de la histórica remontada del F.C Barcelona ante el PSG.

Contenido Exclusivo | Atresmedia

laSexta.com rebasa los 4 millones de usuarios y es la web de TV que más crece interanualmente (+57%)

Más de 4 millones de usuarios visitaron lasexta.com en marzo, un +4% más que en febrero. Además, logra mejorar en un +57% sus registros interanuales, lo que posiciones a la web de laSexta como la web de TV que más crece vs 2016 (+57%). Un mes más, lasexta.com/noticias ha sido uno de los ejes fundamentales en la construcción de la audiencia de la web de laSexta. La constante actualización de la web con las noticias siempre de última hora, como la cobertura del atentado de Londres que tuvo lugar el pasado mes de marzo, así como su dinamismo en las redes sociales (@laSextaTV y facebook.com/laSexta/), aportan una visión global de la actualidad en tiempo real, lo que es valorado por los usuarios y les lleva a optar por laSexta Noticias para estar siempre informados.

Además del buen funcionamiento, como cada mes, de los programas más asentados de la parrilla de laSexta, como Al rojo vivo, Más vale tarde, El Intermedio, laSexta Noche o Salvados cabe destacar en marzo el estreno en la parrilla de laSexta de Cazadores de trolls que, conducido por Pedro García Aguado, ayudará a personas que son víctimas del acoso por Internet, así como del final de la última entrega de El jefe infiltrado.

La Sexta.com | Atresmedia

ATRESPLAYER crece +8% frente a datos de febrero y supera los 2,4 millones de usuarios

Más de 2,4 millones de usuarios únicos disfrutaron en ATRESPLAYER de la mayor oferta multiplataforma de contenidos de televisión.

La vuelta de octavos de final de la Champions Total, con el pase a cuartos del Real Madrid tras eliminar al Nápoles; los contenidos consolidados y de más éxito de la parrilla de ATRESMEDIA como El Hormiguero 3.0, Top Chef ,Salvados o la gran final en directo de Tu cara me suena, así como los estrenos más esperados como la tercera temporada da Allí abajo, Tu cara no me suena todavía o Cazadores de Trolls, hacen de ATRESPLAYER la plataforma de vídeo de televisión más atractiva para los usuarios donde disfrutar de la mayor oferta de contenido de entretenimiento de televisión.

Asimismo, la aplicación de ATRESPLAYER supera ya los 9 millones descargas para dispositivos móviles (tabletas y smartphones; iOS, Android y Windows). La gran oferta multiplataforma de ATRESPLAYER, disponible en PC, tableta, Smartphone, Smart TV, consolas de videojuegos y accesos desde Google Chromcast, es una muestra más de su buen comportamiento, ofreciendo a los usuarios la mayor variedad multidispositivo para disfrutar de los contenidos de ATRESMEDIA donde y cuando quieran.

ATRESMEDIA líder en vídeo

La variedad de los contenidos que ofrece ATRESMEDIA es mes a mes premiada por los usuarios, y en marzo fueron más de 2,3 millones los usuarios que consumen vídeo que acudieron a las webs de ATRESMEDIA para ver y disfrutar de las series, programas, informativos y deportes, como la Champions Total, que ofrece el grupo.

Los más de 26,8 millones de vídeos de contenido (comScore solo proporciona datos de consumo en PC) demuestran el interés de los usuarios por una oferta de contenidos variada, fresca y cuidada como la que ofrece ATRESMEDIA en su parrilla.

Liderazgo en vídeo | elaboración propia a partir de datos comScore

Récord para Ondacero.es que supera los 1,1 millones de oyentes y es la radio generalista que más crece

La web de Onda Cero bate récord en marzo. Más de 1,1 millones de oyentes visitaron en marzo ondacero.es, un +23% más frente a los buenos datos de febero y un +71% más que en marzo de 2016. Estas cifras posicionan la ondacero.es como la web de radio que más crece.

La fidelidad de los usuarios, que confían en los programas informativos de la emisora como como Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, o Julia en la Onda, conducido por Julia Otero, para estar al día de la actualidad.

El transistor, el programa deportivo que conduce José Ramón de la Morena, atrajo a nuevos usuarios en marzo con la visita, entre otros muchos personajes del panorama deportivo, de Luis Suárez y del Cholo Simeone, lo que ha llevado a la web de la Onda Cero a consolidarse como emisora de referencia para los usuarios.

Por su parte, EuropaFM.com supera en los 1,2 millones de usuarios, dato que supone un crecimiento de +49% frente a los datos de marzo de 2016. Con estos buenos registros, la web de Europa FM, se consolida un mes más como segunda radio musical de España, gracias a la gran acogida por parte de los oyentes de la mejor variedad musical, así como los programas más divertidos e irreverentes que caracterizan a la emisora, como Levántate y Cárdenas, Ponte a prueba o Vamos tarde.

Flooxer atrajo en marzo a más 1,1 millones de usuarios, un +39% más que el mes anterior

En marzo, fueron más de 1,1 millones de usuarios los que navegaron por los más de 15.000 vídeos de más de 200 de creadores de Flooxer, lo que supone un aumento del +39% frente al mes anterior, y del 75% vs sus registros interanuales.

El estreno de ‘Entre Vistas’ un nuevo formato de la mano de AuronPlay, quien entrevistó en su estreno a 8cho, atrajo a nuevos flooxers dispuestos a disfrutar de la apuesta por nuevos formatos con los mejores creadores de la red.

Sin olvidarnos de los chicos de SQUAD, que continúan dejando en Flooxer sus mejores vídeos para hacer disfrutar a sus más fieles flooxers. El pasado mes, el ‘Fútbol en pelotas’ de ByTarifa, Ninchiboy ¡Al agua!, El Churches y sus primeras experiencias con la comida mexicana, o un nuevo vídeo de 8cho, atrajeron a Flooxer a los más fans de los contenidos nativos de internet, ávidos de los vídeos más irreverentes del Dream Team de los creadores de la red.

Temáticos&Partners ATRESMEDIA: la mayor oferta de webs temáticas de un medio de comunicación en España

ATRESMEDIA sigue apostando por sus Temáticos&Partners un eje fundamental para ofrecer a los usuarios la mayor oferta de sites temáticos de un medio de comunicación en España

Los temáticos de ATRESMEDIA siguen cosechando grandes datos.

Con más de 380.000 usuarios y un crecimiento del +26% en marzo, Centímetros Cúbicos, el temático de ATRESMEDIA dedicado al mundo del motor y el automovilismo su 3º mejor registro

Correryfitness.com logra en marzo su 3º mejor marca con más de 319.000 usuarios únicos, un +20% más que el mes anterior.

Liopardo, con 768.000 usuarios en marzo, mantiene su posición en el Top 5 de la categoría humor de comScore.

El portal para los más fans de la cocina, cocinatis.com, atrajo en marzo a más de 300.000 usuarios, un +35% más que el mes anterior.

En cuanto a los partner, cabe destacar el buen comportamiento de Guía Infantil, que superó en un +15% los datos de febrero y fueron más de 1,3 millones de usuarios los que navegaron por guiainfanil.com el pasado mes de marzo por la web líder dedicada el mundo del parenting y el cuidado familiar.

Por su parte, el conjunto de sites de Economía Digital logra de nuevo su mejor dato histórico con más de 2,8 millones de usuarios en marzo, un +12% más que el mes anterior. economíadigital.es recibió en marzo la visita de más de 823.000 usuarios únicos, y diariogol.com bate su mejor marca en marzo con 1,8 millones de usuarios, un +27% más que el mes anterior.