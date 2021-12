La asombrosa pérdida de peso de Gonzalo Ramos ('Física o Química') para su próxima película

Gonzalo Ramos lleva dedicándose al mundo de la interpretación desde que era un adolescente en series como 'Fìsica o química'. Y no ha dejado de trabajar desde entonces. Ahora el actor tiene dos proyectos pendientes de estreno. El primero, 'La familia perfecta', una comedia producida por Atresmedia Cine y dirigida por la ganadora del Goya Arantxa Echevarría.

En 'La familia perfecta' veremos cómo Lucía (Belén Rueda) cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es el ideal de una familia perfecta.

Sin embargo, todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada, y con ella, una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para para su hijo. A partir de ese momento, Lucía descubrirá que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.

Además, Gonzalo tiene previsto de estreno una cinta muy distinta, 'Reflejo'. El joven actor ha querido reflejar las grandes diferencia que hay entre ambos proyectos mostrando el cambio de peso radical al que se sometió para la segunda.

"Dos personajes en dos pelis que son como la noche y el día pero que ambas a su manera me han tocado el corazón. En la primera foto: La Familia Perfecta, que se estrena este viernes 3 de diciembre (tod@s al cine!!!) , y en la segunda foto: Reflejo, @reflejolapelicula , que verá la luz el año que viene. Durante estos tiempos tan raros he tenido la suerte de tener historias que contar, y poner lo que me pasaba al servicio de algo que estábamos creando para mí ha sido terapéutico. Es un gustazo volver a la vida y volver al cine. Nos vemos en ambas", ha escrito Gonzalo junto a las dos fotos. La segunda te impactará, pues el actor aparece delgadísimo.

En la cuenta oficial de Instagram de la película puedes ver más detalles del largo proceso de caracterización al que tuvo que someterse.

