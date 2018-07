Así se va a gastar el dinero RTVE en 2012

Esa cantidad se repartirá del siguiente modo: 169,17 millones para derechos deportivos; 46,5 millones para derechos de películas españolas y extranjeras (44,9 millones ya comprometidos y 1,67 millones pendientes de tramitación); 20,4 millones para ficción; 3,7 millones en derechos para Clan TVE y el Canal Internacional (2,9 millones comprometidos y 728.240 euros en tramitación) y 205.095 euros comprometidos en derechos para La 2.



Durante su comparecencia, el presidente rotatorio del Consejo de RTVE también confirmó que Radio Nacional baraja la posibilidad de no emitir informativos territoriales en varias comunidades autónomas durante este verano, por los ajustes presupuestarios. No obstante, dijo que también están sopesando no suspender esos espacios, sino elaborarlos "con algunas restricciones". La senadora de UPN Amelia Salanueva se mostró en contra de una posible cancelación de esos informativos. La audiencia de RNE, remarcó, no puede sufrir un 'apagón informativo' de esa envergadura porque RTVE tenga que "cerrar por vacaciones".



El responsable de RTVE sí dio por hecho que los 'magazines' de La 1 no se emitirán en julio y agosto por los ajustes y los contratos de sus trabajadores quedarán "en suspenso". A cambio, dijo que se emitirán en esos dos meses dos nuevos programas de produccion propia: 'La cocina de Sergio' y 'Solo moda' y habrá reemisiones de espacios como 'Corazón'.



Asimismo, en el transcurso de esta comisión, el PP ha solicitado a la dirección de RTVE explicaciones sobre un presunto cobro irregular de derechos de autor por parte de redactores de programas informativos de TVE. La diputada popular Susana Camarero formuló una pregunta. Según Camarero, su grupo tiene constancia de que trabajadores de espacios como 'En portada' o 'Informe Semanal' "estarían percibiendo 6.000 euros" de media por los pases de estos programas en los distintos canales de TVE.



Y ello, dijo, pese a que en los contratos de este tipo que suscribe la cadena, los profesionales se comprometen a la cesión íntegra de los derechos de propiedad intelectual que le pudieran corresponder. Camarero recordó que la Ley de Propiedad intelectual deja sentado que, a falta de pacto escrito, esos derechos se entenderán cedidos. "Pedimos explicaciones para despejar cualquier duda de anomalía o irregularidad. En aras a esa transparencia, esperamos explicaciones", señaló la diputada del PP.



El presidente de turno del Consejo de RTVE se limitó a señalar sobre este asunto que los ingresos por derechos de autor están regulados en la Ley de Propiedad Intelectual y a ellos se acoge la corporación pública.



En la sesión, la diputada del PP Macarena Montesinos también denunció que en el área de Medios Interactivos de RTVE hay "una presencia desmedida de directivos" llegados de fuera de la corporación, y algunos de estos firman contratos con sociedades próximas, como Cires 21. Esteve también se comprometió a mandar información por escrito a las Cortes sobre este asunto, aunque señaló que la transparencia siempre ha regido los contratos que se hacen en Interactivos.