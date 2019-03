Arturo Valls: "Haría resbalar a los políticos que se cargan televisiones autonómicas"

Arturo Valls está de estreno. Este viernes (a las 22:00 horas) Antena 3 estrena 'Me Resbala', un nuevo programa de humor y scketches con los mejores cómicos de nuestro país. "Es un programa muy divertido, entretenimiento puro y duro que hay que ver", anima Valls a los espectadores.



"Tenemos un decorado inclinado con el que provocamos scketches... esto no lo podréis hacer en casa. Bueno, habrá gente que a lo mejor hace obra para poner el suelo inclinado", nos adelanta Arturo Valls sobre 'Me Resbala'.



Pero, ¿a quién le gustaría ver resbalar Arturo Valls en el programa? "Haría resbalar a los políticos que se cargan televisiones autonómicas como la de Valencia y la dejan sin un servicio público importante".



Arturo Valls también nos cuenta qué le gusta ver en televisón: "Me divierten los amigos de siempre, en la televisión me divierten la serie 'Louie CK'".



La semana pasada, Arturo Valls presentó 'Atrapa un millón' y carlos Sobera se encargó de 'Ahora Caigo', con gran éxito de audiencia. ¿Repetiría la experiencia? "Haría un crossover con Arguiñano, porque lo de los chistes malos lo tenemos los dos controlado".



"Me gustaría presentar un programa de cocina, un late night e incluso un informativo. Pero después de hacer de Shakira creo que he perdido mi credibilidad", confiesa Valls.