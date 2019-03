Antena 3 estrena el remake de la mítica serie inglesa Arriba y Abajo

A punto de finalizar la primera temporada de Downton Abbey, llega a Antena 3 el el remake que ha producido la BBC de la mítica serie inglesa de los años 70, Arriba y Abajo. Su estreno en Reino Unido estas navidades, cosechó un gran éxito de audiencia con más de 8,4 millones de espectadores y un 28,6% de cuota de pantalla en sus tres capítulos.



Con el estreno de Arriba y Abajo, Antena 3 continúa apostando por lasproducciones de mayor prestigio a nivel mundial tras la adquisición de seriespremiadas por crítica y público como Downton Abbey (que tiene una media de 3 millones de espectadores cada martes en Antena 3), The Pacific (miniserie con 8 premios Emmy producida por Spielberg y Hanks para la HBO), Hermanos de sangre, Boardwalk Empire (ganadora de 2 Globos de Oro), Modern Family, Glee (la triunfadora de la última edición de los Globos de Oro), The good wife, Dos hombres y medio o Camelot (que se estrenó este fin de semana en EEUU), entre otras, y que ya se emiten o emitirán próximamente en la familia de canales del grupo (Antena 3, Neox, Nova y Nitro). A ellas se suma, Sherlock, serie cuyo remake ha sido codirigida por Euros Lynn, el mismo director de Arriba y Abajo, junto con Saul Metzstein, que ya cuenta con varios galardones en su haber.



EN LA LÍNEA DE LA EXITOSA DOWNTON ABBEY

A lo largo de sus tres entregas, la nueva serie de Antena 3 vuelve a escenificar la grandistancia que existe entre dos mundos, el de una familia de aristócratas y sus sirvientes, a pesar de convivir en una misma mansión. Caracterizada por la gran calidad estética y argumental, esta producción de la BBC sigue la línea de las ficciones de época como Downton Abbey, que en su lanzamiento en la cadena inglesa ITV, logró una audiencia media del 35% de share y 10 millones de espectadores, alcanzando los 11 millones ensu último episodio. Este gran éxito se ha repetido en Estados Unidos, mientras que Noruega, Suecia o Australia la estrenarán próximamente.



ARRIBA Y ABAJO CONQUISTA A LA AUDIENCIA INGLESA

La nueva serie de Antena 3 se estrenóen el horario estelar de la cadena BBC el 26 de diciembre pasado y se emitió con gran éxito de audiencia en tres días consecutivos: cosechó un promedio de más de 8,4 millones de espectadores y un 28,6% de cuota de pantalla.



Los medios ingleses han destacado la calidad de la serie. El 'Sunday Telegraph' subrayó que es "uno de los estrenos más destacados de la temporada". Por su parte, el 'Daily Telegraph' ha señalado: "Mucho por disfrutar con las telarañas desempolvadas en el número 165 de Eaton Place, en sentido literal y metafórico".



EATON PLACE, LA VIDA CONTINÚA 6 AÑOS DESPUÉS

En el verano de 1930, la familia Bellamy deja para siempre su casa en el señorial barrio de Belgravia en Londres. En la casa vacía, la leal doncella Rose Buck refleja sus fantasmas, su historia, los amores y las vidas que ha contenido. Cierra la puerta por última vez y deja un pedazo de su corazón tras ella.



En 1936, un giro del destino trae de nuevo a Rose Buck al número 165 de Eaton Place como ama de llaves de los nuevos propietarios: Sir Hallam Holland, su esposa Lady Agnes y su madre Maud, Lady Holland. Pero en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los tiempos están cambiando y los sirvientes ya no son tan baratos y ni obedientes.



Del reparto original, solo repite la actriz Jean Marsh ('Sentido y Sensibilidad'), que encarna a Rose Buck. Ahora es el ama de llaves de los nuevos propietarios de la mansión ubicada en el señorial barrio londinense de Belgravia, mientras que en suprimera versión era una joven criada.