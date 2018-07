Antena 3 se embarca en la superpoducción del Titanic de Julian Fellowes

Antena 3 y De Angelis Group han comenzado el rodaje de la gran superproducción europea 'Titanic: Sangre y Acero', un drama histórico que narra la construcción del trasatlántico más famoso de todos los tiempos.



La ficción está protagonizada por Kevin Zegers ('Gossip Girl'), Chris Noth ('The good wife', 'Sexo en Nueva York'), Derek Jacobi ('El discurso del rey'), Neve Campbell ('Scream'), Alexandra Mastronardi, Ophelia Lovibond y Billy Carter, entre otros.



El actor español Gonzalo Ramos (Física o Química) también participa en la serie interpretando a un joven periodista que sigue la construcción del trasatlántico.



La superproducción está dirigida por Ciaran Donnelly, responsable de exitosas ficciones como 'Los Tudor' o 'Camelot'.



CONTENIDOS DE CALIDAD

Antena 3 se suma al mercado audiovisual europeo y refuerza su posición en el sector. En esta ocasión, como coproductora de la ambiciosa ficción, 'Titanic: Sangre y Acero', que completa su apuesta por las producciones de más prestigio a nivel mundial.



Muestra de ello es la compra de series premiadas por crítica y público como 'Downton Abbey', 'The Pacific', 'Hermanos de sangre', 'Boardwalk Empire', 'Modern Family', 'Glee', 'The good wife', 'Dos hombres y medio', 'Sherlock' o 'Camelot' entre otras, que ya se emiten en la familia de canales del grupo (Antena 3, Neox, Nova y Nitro).



'TITANIC: SANGRE Y ACERO'

La historia se sitúa a comienzos del siglo XX, en la popular ciudad de Belfast, poseedora del astillero más grande del mundo. Bajo un contexto social y político convulso, la serie se centra en la figura del joven Mark Muir (Kevin Zegers), un ingeniero naval canadiense que llega a Belfast para cumplir sus sueños.



La obsesión de Mark por el trabajo para el que es contratado, la construcción del mejor trasatlántico de lujo que nunca haya existido, y su historia de amor a tres bandas, serán los principales hilos argumentales de la serie.



Diferencias sociales, ambiciones contrapuestas, sentimientos no expresados... son algunos de los conflictos interiores que vivirán los personajes en esta historia romántica con tintes dramáticos. Todo ello con el trasfondo social que se vivía en aquellos años: la inmigración masiva, la revolución sindical en su apogeo, las nuevas fortunas emergentes, etc. Un guión brillante acompañado de una cuidada ambientación y atmósfera que trasladará al espectador a principios del siglo XX con una estética visualmente muy atractiva.