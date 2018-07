Este año se lanzarán distintos canales AMC adaptados al mercado local en importantes plataformas por cable y satélite de Europa, América Latina, Asia, África y Oriente Medio. Además, estos canales se acompañarán de servicios autentificados de Vídeo bajo demanda de AMC, HD y 'TV Everywhere'.



Las series originales de AMC Networks 'Halt & Catch Fire' y 'The Divide', producidas por AMC Studios, serán unas de las primeras series de producción propia en estrenarse en el canal. Además de estrenar programación producida por AMC Networks, AMC también incluirá películas de gran éxito de los principales estudios cinematográficos del mundo como MGM, Paramount y Sony.



"En los últimos años AMC ha redefinido la forma de contar historias en televisión de pago proporcionando un enfoque cinematográfico a sus series de producción propia como 'The Walking Dead', 'Mad Men' y 'Breaking Bad'. Algunas de las series que hemos emitido se han convertido en un fenómeno mundial. Pretendemos reproducir nuestra estrategia en EE.UU. extendiendo la marca AMC en todo el mundo y creando una amplia vía de transmisión de nuestro contenido original", afirma Ed Carroll, director de operaciones de AMC Networks.



"Fuera de Estados Unidos existe un enorme interés por las producciones de AMC. Este interés, combinado con el éxito cosechado con la emisión de películas de los principales estudios para complementar nuestra programación, supone una magnífica oportunidad para convertir a AMC en un canal de entretenimiento imprescindible en todo el mundo. Estamos seguros de que AMC será una valiosa incorporación a las plataformas de nuestros socios de distribución ya que continuaremos colaborando para hacer crecer su negocio", destaca Bruce Tuchman, presidente de AMC Global y Sundance Channel Global.



Ignacio Fernández Vega, director general de contenidos de Telefónica ha afirmado: "Estamos encantados de añadir el canal AMC a Movistar TV. Con esta nueva incorporación, continuamos consolidando nuestra oferta de contenidos y posicionamos a Movistar TV como la plataforma más importante de televisión de pago en España y América Latina".



Los productores ejecutivos de 'Halt and Catch Fire' son los mismos que los de la exitosa serie de AMC 'Breaking Bad'. La serie cuenta el auge de la era de los ordenadores personales a principios de los años 80, durante la cual un insólito trío (un visionario, un técnico y un chico prodigio) asume riesgos personales y profesionales en la carrera por crear un ordenador que transforme el mundo tal y como lo conocen.