ENTREVISTA A FRANK BLANCO

"Hay una parte del programa que mi equipo no me quiere contar, porque pregunto cosas y no me dicen nada. Así que habrá sorpresas" adelanta el presentador de 'Zapeando', Frank Blanco. Este viernes, 'Zapeando' cumple 400 programas en las sobremesas de laSexta.



Blanco asistió a la presentación de Mega, el nuevo canal de Atresmedia TV que arrancó este miércoles en la frecuencia de Gol-T. "Mega será uno de los canales de los que contaremos cosas en nuestro programa".



'Zapeando' crece respecto a su temporada anterior en +1,8 puntos, con un 7,2% de cuota y 895.000 espectadores, por lo que esta es también su mejor temporada. Además, consigue máximo histórico y su emisión más vista esta última temporada el 4 de febrero durante su programa 300 con Susanna Griso y Edurne en plató, en la que anotó un 8,3% y 1.140.000 espectadores.



"En verano habrá nuevas caras, porque también tenemos que dejar que se aireén los titulares de todo el año. El programa tiene que seguir y creo que es bueno que haya nuevas caras", adelanta Frank Blanco sobre la temporada veraniega de 'Zapeando'.