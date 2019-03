Álex Barahona y Gonzalo Ramos, de Física o Química a "Los ochenta son nuestros"

El Teatro Häagen-Dazs (Calderón) de Madrid acoge desde este mismo viernes, 19 de noviembre, la nueva versión de la obra "Los ochenta son nuestros" de Ana Diosdado. En esta ocasión, la obra cuenta con un reparto de lo más televisivo, de hecho, los ocho protagonistas son jóvenes actores curtidos en la pequeña pantalla como Álex Barahona (Berto) o Gonzalo Ramos (Julito), hasta hace poco actores de Física o Química de Antena 3.



Completan el reparto Natalia Sánchez ("Acusados"), Blanca Jara ("Los Ángeles de 40"), Borja Voces ("Adivina quién gana esta noche"), Claudia Molina ("Ana y los 7"), Juan Luis Peinado ("Agenda Semanal") y Antonio Hortelano ("Compañeros").



La obra de Ana Diosdado, estrenada por primera vez en 1988, regresa este año al teatro dirigida por Antonio del Real. "Los ochenta son nuestros" supondrá para Antonio su debut como director teatral.



La obra gira en torno a ocho jóvenes de clase alta, de la Sierra de Madrid, que se plantean muchos problemas que no pertenecen a su condición social, lo que les lleva a tener conflictos con personas de estratos más bajos.



El amor y la muerte, la sexualidad, la violencia, la amistad, la consciencia o la inconsciencia política son algunos de los temas que aborda esta obra. "Los ochenta son nuestros" nos demuestra cómo la juventud es el momento más dulce, más vibrante y también más vulnerable de nuestras vidas. Es, en definitiva, una historia que habla de una ruptura generacional, de los jóvenes y sus conflictos frente al constante cambio social.



LOS PERSONAJES DE LA OBRA

- Álex Barahona es Juan Gabriel. Es el hermano de Rafa. Viste bien, es introvertido, educado y afable. Tiene personlidad y encanto.

- Borja Voces es Rafa. Elegante, inteligente, con raza y nunca habla en serio. Es a la vez valiente y asustado debido a su reciente enfermedad de pulmones. Es hermano de Juan.

- Gonzalo Ramos es José. Es el primo de Cris. Es el vitalista, agresivo, chulo y fuerte del grupo. Se va de casa por sus constantes enfrentamientos con su padre.

- Blanca Jara es Cris. Guapa y resuelta. Es la romántica del grupo. Fue víctima de una violación y quiere olvidar encontrando el verdadero amor.

- Natalia Sánchez es Mari Ángeles. La enanita del grupo, aunque tremendamente madura para su edad. Ángeles es una chica vitalista y sensitiva, que en una sola noche descubre el amor, la amistad y la muerte. Acaba de morir el padre en accidente de tráfico. Desorientada, busca un cambio en su vida.

- Claudia Molina es Laura. Hija de nuevos ricos que, por su vocabulario vulgar, desentona en el cuadro de "niños bien". Es una chica hierática, monocorde, que habla lacónicamente, lleva las manos en los bolsillos y masca chicle como actitud ante la vida. Personaje divertido. Le gusta Chus.

- Juan Luis Peinado es Chus. Es el chico del Super y el nuevo de la panda. Le gusta Laura y baila con ella siempre que puede. Introvertido, con corazón y no le importa ponerse en contr del resto, apoyando a Miguel.

- Antonio Hortelano es Miguel. Muestra un gran talante y madurez. Es compañero de clase de Juan Gabriel. No pertenece al grupo y aparece con el brazo roto tras una pelea que cambiara el curso del nuevo año que está a punto de comenzar.