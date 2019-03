Aguirre insiste en privatizar Telemadrid porque no cree en los medios públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que "no cree" en los medios de comunicación públicos y que por eso nunca ha ocultado su deseo de privatizar Telemadrid.



Aguirre, que ha inaugurado la rehabilitación del Cerro de los Ángeles de Getafe, ha hecho estas declaraciones contestando a unas recientes manifestaciones de su rival político y líder del PSM, Tomás Gómez, acerca de la intención de la presidenta de privatizar la televisión autonómica madrileña.



"Yo nunca he ocultado que mi deseo es poder privatizar Telemadrid porque yo no creo en los medios de comunicación públicos", ha señalado tajante Aguirre respondiendo a Tomás Gómez.