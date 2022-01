¿Quién canta la mítica canción que suena en Mercadona?

Mercadona es uno de los supermercados más reconocidos de nuestro país y que más personas visitan a lo largo del año. Además, sus productor se convierten en un indispensable en las neveras y despensas de las casas de los españoles.

Son muchas las cosas reconocibles que tiene este supermercado, como es el caso de los uniformes de sus trabajadores, de color verde, los carritos de la compra, los carteles e incluso la mítica canción que suena y que puedes escuchar nada más poner un pie en Mercadona.

¿Quién es la persona que pone voz a la canción del Mercadona?

Se trata de la actriz a Mamen García, conocida por la serie 'Escenas de matrimonio' o por películas como 'El Bar', entre muchas otras. En torno a 1986, Mamen era cantante del grupo Patxinger Z y hacía muchas canciones en el estudio.

Mamen García | Gtres

"Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz", explica en una entrevista para FormulaTV.

Sin embargo, también ha confesado que no tiene derechos de la canción y que no cobra nada al respecto: "No se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no me habría forrado. No se cobran derechos de lo que se pone en supermercados".

