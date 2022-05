Que tu perro coma hierba no es normal

Seguramente cuando sales a pasear, veas perros pastando hierba fresca en los alrededores del camino. Si preguntas, la mayor parte de la gente te dirá: "es normal, lo hacen para purgarse", pero tú sacas a tu perro y no lo hace. ¿Será que tu perro no sabe purgarse?

Esta situación es una más de las muchas creencias populares establecidas sin más en la sociedad. Vamos a ver qué parte tiene de cierto y qué parte de patología.

¿Por qué comen hierba?

Los perros comen hierba porque tienen molestias digestivas e intentan así autoprovocarse el vómito y echar lo que les está haciendo daño.

Cuando un perro come huesos, sobras de comida casera o juega con palos, mantas o juguetes y los destroza, pueden tener restos de todo eso en su estómago y necesitar echarlo; la hierba verde envuelve el objeto extraño y facilita su expulsión en forma de vómito.

Así mismo, parte de las hebras pasan al intestino y limpian el tracto digestivo, arrastrando los restos que hayan entrado allí y favoreciendo su eliminación por las heces.

Con esta explicación podríamos asumir que comer hierba es beneficioso y necesario.

Pero la realidad es que si tu perro come hierba, es porque le duele la tripa y no siempre van a conseguir eliminar esa dolencia con un vómito de hierba, por lo que debemos observarle y acudir a la consulta veterinaria si no se soluciona en 24 horas.

¿Qué problemas puede traer el comer hierba?

Si esta situación es continua, es un claro síntoma de una alteración digestiva crónica. Las irritaciones del aparato digestivo pueden ser por intolerancia de algún componente de su dieta, ya sea pienso o comida casera, por medicaciones crónicas, parásitos o enfermedades del propio tracto digestivo.

Pensar que es algo habitual y no acudir a la consulta, solo va a hacer que retrasemos algo que puede llegar a ser verdaderamente grave.

Además, las hebras vegetales son abrasivas por sí mismas, por lo que producen una inflamación importante en su paso por el intestino.

Si vivimos en una zona urbana, puede que hayan fumigado y que esas hierbas lleven insecticidas que pueden ser peligrosos.

Muchas veces, ante estados de ansiedad o aburrimiento, pueden ingerir cualquier tipo de hoja o vegetal que tengan a su alcance, para así compensar ese estado de frustración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas plantas son tóxicas para nuestras mascotas y puede ser muy peligro.

¿Y los gatos?

Los gatos, en este caso, necesitan ese aporte de fibra. Su dieta es puramente proteica y se favorecen claramente de las hebras de hierba para aportarles fibra.

Así mismo, por sus hábitos de aseo diario, ingieren mucha cantidad de pelo y con la hierba consiguen eliminar las tan peligrosas y dañinas bolas de pelo.

Existen en el mercado determinados piensos y premios con malta para ayudar en este proceso, pero lo más efectivo es o la pasta de malta o la hierba gatera, que se cultiva en las casas y se deja a disposición del minino para que paste a su antojo como si de una vaca frisona se tratase.

Una vez más vemos que cada mascota tiene unas necesidades concretas y que lo que para algunos es lo normal, puede no ser bueno para tu mejor amigo.

No debemos extrapolar lo que te cuenta el vecino o lo que se hace en otra casa. Si notas algo diferente en el comportamiento de tu mascota, el mejor que te puede ayudar es tu veterinario que te aconsejará de manera profesional en todo momento.

