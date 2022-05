3 cosas muy peligrosas que jamás debes hacer con tu perro

Aunque para muchos pudiera parecer innecesario, tanto dueños con años de experiencia como primerizos pueden caer en estos errores y las consecuencias pueden llegar a ser mortales para nuestras mascotas.

Hemos escuchado mil veces la frase: ¨toda la vida se ha hecho así y no pasa nada…¨ o también la típica: “antes los perros no tenían tantos problemas, eso son tonterías de ahora”.

Estos comentarios en el parque o en el rellano del portal son un continuo.

Muchas veces, por más que los veterinarios razonemos el porqué no se deben hacer determinadas cosas, prevalece el uso y costumbre. Por desgracia, seguimos enfrentándonos a desastres fácilmente evitables.

Para los que sí quieren saber lo que nunca debemos hacer con nuestra mascota, dejo aquí los fallos más comunes y más fáciles de evitar.

¿Puedo dejar a mi perro en el coche?

No, no se debe hacer jamás. Llega el calor y querer hacer excursiones con nuestro perro se convierte en una idea muy atractiva. El problema llega cuando queremos parar a comprar algo un momento o a tomarnos un café.

Por más que dejemos el coche a la sombra, lo que para nosotros es un poco de calor, para nuestro fiel amigo es un arma mortal.

Lo que la gente ignora es que los perros no sudan. No son capaces de bajar su temperatura corporal mediante la sudoración y solo pueden jadear para liberar su calor interno.

Al estar en un habitáculo cerrado, la ansiedad y el calor les hace subir su temperatura, ya de por sí en 39 grados, a valores muy peligrosos de 40 y 41 grados, siendo muy fácil que sufran un golpe de calor.

Dejar al perro cerrado en el coche debemos grabarlo en nuestro cerebro como prohibido. Ni para un momento, ni con las ventanillas bajadas, ni a la sombra. En menos de 5 minutos, nuestro mejor amigo puede entrar en estado de shock.

Si en algún momento nos vemos con esta situación, debemos refrescarle mojándolo, poniéndole frío en axilas e ingles y llevarlo inmediatamente a un hospital veterinario.

¿Los perros pueden comer huesos?

No deben, este es otro error común y evitable.

Las barbacoas son ya un continuo. Esas reuniones alrededor de la piscina o en el campo con los amigos, son uno de los planes más apetecibles para disfrutar de la época estival.

Por más que la gente diga que los perros comen huesos y no les pasa nada, no creo que haya ni un solo veterinario clínico que no se haya visto ante la urgencia de tener que intervenir a un perro con un hueso atascado en algún punto del tubo digestivo.

Ya sea atravesado en el esófago o clavado en el intestino, todos los huesos son susceptibles de provocar daños muy graves y según el caso, mortales.

Ni los de vaca ni los de pollo; ni crudos ni cocinados. Todos son todos. Ojalá llegue el día en el que el ser humano comprenda que el hecho de que algo se haya hecho toda la vida o que al perro le guste y disfrute comiéndolos, no signifique que no sea algo peligroso que hay que evitar.

¿Le puedo dar a mi perro un medicamento de humano?

No, los perros tienen sus propias medicinas.

Hoy en día, el tener Internet al alcance de un clic en el móvil, nos hace cree poseedores de toda la sabiduría. Lo usamos para resolver dudas de historia, geografía, política… el problema es cuando lo usamos para nuestras dudas sobre medicina.

Desde hace años, médicos y farmacéuticos sufren esta realidad. Gente que se autodiagnostica por Google y decide medicarse según un blog o preguntándole la opinión a la vecina.

Poco a poco esta tendencia ha llegado a veterinaria, con el agravante de que en nuestra especialidad tratamos animales de diferentes especies y tamaños.

Es muy peligroso medicar a nuestra mascota siguiendo los pasos de Internet. La temperatura de un perro es mucho mayor que la de humanos, no se mide en la nariz ni en las orejas y el paracetamol y el ibuprofeno son tóxicos para nuestras mascotas.

Así mismo, perros y gatos metabolizan de forma diferente las mismas medicinas.

Nunca se deben dar tratamientos humanos a los perros sin preguntar a un veterinario la dosis para nuestro animal.

Cuidado con los medicamentos para mascotas

Otra complicación suele ser darle un antiinflamatorio de perro a nuestra mascota, que ya le dimos en otra ocasión. A menudo se hace y es un error puesto que luego en la clínica veterinaria no podemos administrar el medicamento que realmente necesita el animal porque es incompatible con el que el dueño le ha dado en casa sin consultar.

La medicina, tanto humana como animal, es una profesión muy compleja y que requiere años de preparación y dedicación, así como estudio constante. No juguemos a los médicos con Dr. Google, nos puede salir muy caro.

