Si entender los programas de las lavadoras actuales ya es complicado y eso que en muchas ya vienen marcados por escrito o con símbolos que tipo de programa son: corto, largo, con prelavado... imagínate como será si te tienes que enfrentar a una lavadora un poco más antigua y que sus programas de lavado solo vienen indicado a través de unos números. Eso es precisamente lo que le ha pasado a la escritora Elizabeth Duval, quién pedía ayuda a través de twitter al tener que enfrentarse a una vieja lavadora sin ningún tipo de libro de instrucciones o señal que indicara que tipo de programa es el que podía emplear.

"He sido derrotada por una lavadora vieja (Otsein LFO 66) de la cual es imposible encontrar en Internet el manual de instrucciones. ¡No tiene programas, sino números sin símbolos, muchos números, y es difícil descifrarlos!" señalaba Elizabeth Duval en su cuenta de Twitter.

Curiosamente la ayuda llegaba a través de la Vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y diputada por Compromís, Mónica Oltra, quién intentaba explicarle cómo recordaba ella que funcionaban más o menos este tipo de lavadoras.

"Cuanto más bajo el número más largo el programa. Se ve por la distancia entre los números porque la rueda corre. El 1 será con prelavado seguramente y temperatura 90 (algodón muy sucio,ropa de trabajo, etc). Cuánto más alto el número más corto programa y agua fría (sintéticos)." señala la diputada de Compromís.

Lo cierto es que aunque Oltra no ha acertado del todo, no andaba desencaminada, ya que tal y como ha compartido otro usuario de la red social, con imagen incluida de un libro de instrucciones de la misma marca de la lavadora de Elizabeth, se puede intuir el funcionamiento aunque el modelo no sea exactamente el mismo.

"Estos son los programas para una lavadora Otsein-Hoover LFOH 426... No creo que cambien mucho. La rueda tendrá los mismos números. Apáñalo como puedas..." Señalaba Fulgen Valencia (@fulgenv)

Tal y como apuntaba Oltra y según los manuales de las lavadoras de la marca como los de la imagen de @fulgenv, y que se pueden consultar por Internet, el programa numero 1 hace alusión a un programa intensivo para tejidos como el algodón y a una temperatura alta, sobre los 90 grados. El 2 sería para ropa mixta y muy sucia. En los números más altos a partir delo 8 ya entra la ropa más delicada y donde la temperatura disminuye. Un lavado normal sería el programa 9 o un lavado poco sucio el programa 10. Por lo qué la respuesta de Mónica Oltra es bastante acertada, números más bajos programas más intensivos y con temperaturas altas y números más altos programas más suaves y con temperaturas bajas.

Por suerte, los fabricantes de lavadoras en la actualidad intentan ayudar más a los usuarios y en los modelos más modernos ya podemos ver claramente en el cajetín que tipos de programas lleva la máquina o usan símbolos más intuitivos que los identifican sin necesidad de recurrir al libro de instrucciones, aunque evidentemente una ojeada nos ayudará a comprender su funcionamiento y a usarlo de forma más eficaz.

Programas más habituales de la lavadora

Los programas de las lavadoras pueden variar tanto como los diferentes fabricantes de lavadoras que hay, cada uno tiene su sistema. No obstante, hay algunos ciclos clave que prácticamente todas las lavadoras actuales tienen y que suelen ser:

Prelavado: Suele ser un programa más largo, ya que incluye un lavado extra, está pensado para ropa muy sucia generalmente o blanca.

Suele ser un programa más largo, ya que incluye un lavado extra, está pensado para ropa muy sucia generalmente o blanca. Algodón: Indicado especialmente para lavar tejidos de este tipo, que pueden soportar temperaturas más altas.

Indicado especialmente para lavar tejidos de este tipo, que pueden soportar temperaturas más altas. Sintéticos: Normalmente se utiliza para tejidos mixtos como puede ser el poliéster, nylon o la licra. Suele usar temperaturas más suaves entre los 30º y los 60º

Normalmente se utiliza para tejidos mixtos como puede ser el poliéster, nylon o la licra. Suele usar temperaturas más suaves entre los 30º y los 60º Mixto: Este programa está pensado para meter ropa de diferentes tejidos, tanto algodón como sintéticos, suele usarse una temperatura baja para no estropear mucho las pendas entre unos 30 o 40 grados de media.

Este programa está pensado para meter ropa de diferentes tejidos, tanto algodón como sintéticos, suele usarse una temperatura baja para no estropear mucho las pendas entre unos 30 o 40 grados de media. Lana: La lana es un tejido muy delicado a la hora de lavarse, ya que a cierta temperatura puede encoger, por ello utiliza una temperatura muy baja para lavar la ropa sobre los 20º o 30º.

La lana es un tejido muy delicado a la hora de lavarse, ya que a cierta temperatura puede encoger, por ello utiliza una temperatura muy baja para lavar la ropa sobre los 20º o 30º. Prendas delicadas: Este programa está pensado para prendas con telas muy frágiles como el encaje que puede llevar la ropa interior o el satén y también como no, la seda. Usa un centrifugado suave y una temperatura muy baja.

Este programa está pensado para prendas con telas muy frágiles como el encaje que puede llevar la ropa interior o el satén y también como no, la seda. Usa un centrifugado suave y una temperatura muy baja. Centrifugado: La mayoría de máquinas tienen la opción de añadir un centrifugado extra por si lo necesitáramos o se nos quedara la ropa demasiado mojada.

Las lavadoras más modernas ya pueden incluir algunos programas extras donde juegan con la temperatura y las revoluciones del centrifugado para optimizar las prendas como puede ser lavado Sport, para quitar bien las manchas de sudor y posible suciedad relacionada con el deporte. El programa para ropa de cama, donde se suele utilizar un centrifugado más suave para que no salga la ropa tan arrugada y también los lavados rápidos, donde la lavadora realizará un ciclo de lavado de entre 15 o 30 minutos, algo muy útil si la ropa no está muy sucia.

Seguro que te interesa...

Símbolos del cajetín de la lavadora: ¿qué significa cada uno de ellos?