No hagas los deberes con tu hijo: Estas son las razones

En la sociedad actual, muchos padres se sienten obligados a ayudar a sus hijos con las tareas escolares. Sin embargo, esto cuestiona si hacerlo beneficia al desarrollo de los niños. La psiquiatra y comunicadora Maria Velasco (@dramariavelasco), con casi 100 mil seguidores en Instagram, publicó un reel en el que asegura que supervisar excesivamente los deberes puede obstaculizar la autonomía y responsabilidad de los niños.

Por ello, nos da una serie de motivos por los cuales los padres no deberían hacerles los deberes a sus hijos:

1. Sufres al ver lo mucho que tardan en aprender las cosas: Puedes sentir frustración al ver que les cuesta retener la información o que repiten los errores constantemente.

2. Cuando estamos nerviosos, podemos tratarles mal: Es probable que acabes diciéndoles cosas de las que más adelante te arrepentirás.

3. Consigue más tu atención: estás todo el rato pendiente de ellos, aunque sea porque te ponen nervioso.

4. Tienes tu propia vida: Nadie te exige que, además de padre/madre, seas profesor. Los deberes se los han puesto a tus hijos y, por tanto, deben hacerlos ellos. Es su propio aprendizaje y beneficio.

5. La mayoría de las veces no te va a hacer caso: Te llevarán la contraria y usarán frases del tipo “La profesora no lo ha explicado así”, “Mis amigos lo hacen diferente”, “Tú no tienes ni idea de cómo se hace”.

6. Dejarán de darle importancia a hacer deberes: Tú sabes la importancia que tiene sacar buenas notas, pero ellos aún no son conscientes de eso.

7. No bases vuestra relación en cuidados que les infantilizan: Vuestra relación no se debe basar en supervisar o controlar. Es mejor que se les considere autónomos y capaces y que, en caso de darnos cuenta de que no lo son, se deleguen estas responsabilidades a otras personas.

Además de todos estos consejos, a continuación, compartimos más razones por las cuales no deberías realizar las tareas escolares de tus hijos:

Autonomía y responsabilidad

Puede impedir que desarrollen su autonomía y responsabilidad. Cuando te sientas a hacer los deberes con tus hijos, puedes terminar haciéndolos por él. Esto puede enviar el mensaje, sugiriendo que no son capaces de hacerlo por sí mismos o que no son responsables de su propio aprendizaje.

Fomenta la dependencia (no saludable)

Si se acostumbran a que les ayudes con los deberes, puede que no desarrollen las habilidades necesarias para trabajar de forma independiente. Esto puede ser perjudicial a largo plazo, ya que esas habilidades son fundamentales para la vida adulta.

Estrés y conflicto

Puedes sentirte frustrado si su hijo no comprende un concepto, y el niño puede sentirse presionado para cumplir con tus expectativas. Esto puede crear un ambiente de tensión y ansiedad, que no es bueno para el aprendizaje.

El papel de los padres

En lugar de hacer los deberes con ellos, puedes desempeñar un papel de apoyo, proporcionando un ambiente de estudio adecuado, estableciendo rutinas y mostrando interés por lo que están aprendiendo. También pueden ayudar a desarrollar habilidades de gestión del tiempo y organización, que son esenciales para manejar la carga de trabajo escolar. Esto no significa que debas desentenderte completamente de los deberes de tus hijos.

En resumen, aunque puede ser tentador hacer los deberes con tu hijo, es importante recordar que el objetivo de los deberes es ayudar a los niños a consolidar lo que han aprendido en el colegio y a desarrollar habilidades de estudio independientes. En lugar de hacer los deberes por ellos, puedes apoyarles de formas que fomenten su autonomía, responsabilidad e interés por el aprendizaje.