Estos son los productos que llevan aceite de girasol y previsiblemente subirán de precio

Desde que estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia y los ataques por parte de los rusos paralizaron el país, comenzó la alarma sobre todo en países europeos por el posible desabastecimiento de productos de los cuales Ucrania era uno de los principales exportadores, como por ejemplo los cereales o el aceite de girasol.

Aunque al principio pensamos que quizá no podríamos hacer torrijas esta Semana Santa y mientras la OCU llama a la calma a los consumidores para que no arrasen las estanterías del aceite de girasol de los supermercados, lo cierto es que las grandes industrias de alimentos si temen que la escasez de este tipo de aceite les afecte severamente en la producción de sus productos. Lo que quizá no sepas es exactamente cuántos productos pueden llegar a depender del suministro del aceite de girasol.

A continuación, te dejamos una lista de todos los productos que llevan aceite de girasol y que es muy probable que suban de precio ante la escasez que puede sufrir el mercado de este producto.

Alimentos que llevan aceite de girasol

Bollería industrial : las magdalenas serán unas de las grandes perjudicadas

: las magdalenas serán unas de las grandes perjudicadas Galletas : en sus diferentes variantes dulces, saladas, crackers.

: en sus diferentes variantes dulces, saladas, crackers. Patatas fritas congeladas: En prácticamente todas sus variedades.

En prácticamente todas sus variedades. Snacks: papas, gusanitos, palomitas, ganchitos, cacahuetes, quicos, nachos, fritos.. etcétera.

papas, gusanitos, palomitas, ganchitos, cacahuetes, quicos, nachos, fritos.. etcétera. Margarinas

Alimentos ultraprocesados congelados: Como pueden ser las pizzas, las lasañas, churros…

Como pueden ser las pizzas, las lasañas, churros… Comidas precocinadas: Como por ejemplo los vasitos de arroz o muchas comidas de las que podemos ver en las estanterías de los supermercados

Como por ejemplo los vasitos de arroz o muchas comidas de las que podemos ver en las estanterías de los supermercados Pan de molde

Productos veganos: como por ejemplo algunas hamburguesas vegetarianas

como por ejemplo algunas hamburguesas vegetarianas Conservas: las latas de atún o las de sardinas

las latas de atún o las de sardinas Chocolatinas

Tortillas mexicanas

Tomate frito

No obstante, ya se están buscando posibles soluciones a este previsible desabastecimiento y alternativas al aceite de girasol.

Seguro que te interesa:

Cubitos de aceite para alegrar tus comidas