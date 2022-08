Alimentos que son drogas y drogas camufladas en alimentos

Pero ¿cómo va a haber drogas en los alimentos? Es que una droga es una sustancia que se introduce en el organismo ya sea vía oral, respiratoria o intravenosa que produce una alteración del sistema nervioso central de quien lo ingiere.

Pero no todas las drogas tienen que tener un efecto indeseable... Por ejemplo, los medicamentos nos ayudan y también lo son. Lo que pasa es que asociamos la palabra "droga" a adicción, y no siempre es así.

Hay drogas que no generan adicción y alimentos que, aunque no sean considerados drogas, pueden (en cierta medida) generar algo parecido a la adicción entre quienes los consumen.

Alimentos que crean adicción

Y seguro que ya lo estáis diciendo. Tenéis razón: los ultraprocesados. Con ellos conseguimos el "bliss point" cuando añadimos la cantidad justa de sal, azúcar, grasa y textura para tocaros el punto "G" de gordo. Con eso, lo que logramos es saturar las papilas gustativas, generar una sensación que necesitáis sentir una y otra vez.

¿Qué es la casomorfina?

Pero algunos alimentos ni siquiera necesitan eso, por ejemplo, el queso. Durante el propio proceso se genera una sustancia que se llama casomorfina. Es un derivado de la caseína, que es una proteína que está en la leche materna, en leche y en el queso un poco más concentrada, se descompone durante la digestión en esa sustancia similar a la morfina, pero evidentemente con un bajísimo poder de adicción. Nos provoca una sensación de bienestar y placer.

¿El mate de coca es una droga?

El tema de las drogas en alimentos lo conocían bien en la antigüedad. Los Incas sacaban tres cosechas al año de Erytroxilum coca lam que se usaban como analgésico y energizante, sobre todo por la fatiga que se produce por la altura.

Sí, el mate de coca. El mate de coca es algo habitual en Perú, Colombia, Bolivia y norte de argentina. Es frecuente que en los restaurantes ofrezcan un té de mate de coca en saquitos. El té es de color verde amarillento, con ligero sabor amargo, aunque más duce que un té verde.

Cuidado con ello porque, en realidad, tanto eso como mascar hojas de coca se ha dicho que sirven para combatir el mal de montaña incrementando la absorción de oxígeno…cuando en realidad, los últimos estudios dicen que no se incentive entre extranjeros porque de evidencia… poquita. De hecho, puede incrementar a peor el propio cuadro de síntomas. Por no hablar de que daréis positivo en un control...

Obviamente es muy diferente al consumo adictivo de cocaína. Pero mejor tener cuidado, no estamos acostumbrados y tiene contraindicaciones como no superar la dosis de 1 o 2 tazas, nada de consumo en embarazadas o lactancia ni niños, no tomarlo si tienes asma o problemas de corazón o eres diabético, tampoco si tienes problemas de tensión.

¿Qué es el té mate?

Otra opción es el té mate, que también tiene otra droga estimulante a la que estamos más acostumbrados: la cafeína. Se obtiene a partir de yerba mate, que es Ilex paraguariensis.

Es el producto de las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas. Tiene más cafeína que nuestro café normal. Para hacerlo bien, el agua no debe hervir, sino estar a 70-80 grados.

¿Las semillas de amapola son drogas?

Ya que hemos hablado de historia, los opiáceos también tienen. Por ejemplo, el opio, que el jugo de Papaver somníferum, la adormidera, que es un tipo de amapola del que se obtiene morfina. ¿Qué tiene que ver eso con nuestros alimentos? Pues en que hace unas décadas, se han puesto de moda las semillas de amapola. No es lo mismo, pero son primas.

En principio, estas sustancias o no están presentes o lo están en niveles muy bajos, pero sí pueden llegar a ellas a través de partículas de polvo en la recolección.

Por eso, la Agencia Española de Seguridad alimentacia y Nutrición (AESAN) evaluó el riesgo en 2016 concluyendo que el riesgo es bajo, aunque los productores deberían etiquetarlo si no está claro, más que nada de cara a las personas de riesgo como embarazadas y niños. Además de que también puedes dar en el control de opiáceos... Y de super alimento, ya sabéis: nada.

Drogas en plantas

Hay muchas más drogas en alimentos, normalmente en plantas porque ya sabéis que, como no pueden salir corriendo de sus depredadores, usan los alcaloides como defensa.

Entre ellas, destacan el beleño, la belladona o el hongo del cornezuelo del centeno, que ya sabemos los problemas de dio cuando se consumía el pan, de ahí enfermedades como el fuego de san Antonio o el drama de las brujas de Salem.

Incluso la berenjena tiene nicotina, pero no lo pongas como excusa ni para fumar ni para no comer berenjena, tendrías que tomar 20 kilos a la vez de berenjena para tener la misma cantidad de nicotina que un cigarrillo.

Así que sí, los alimentos intentan defenderse de nosotros, pero, lo siento amigos, nosotros somos más fuertes.