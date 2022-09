Actualiza tu currículum con estos consejos de Harvard

Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y eso lo saben bien las personas que lo hemos "sufrido" durante un tiempo prolongado. El mercado laboral es una jungla y hay que estar muy preparado para esta carrera de fondo que es la búsqueda de empleo.

Si bien es cierto que hay sectores con más posibilidades que otros, la actual situación económica no acompaña: hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, ¿cómo puedes destacar entre tanto candidato? La respuesta es muy sencilla: tu currículum.

¿Qué es un currículum?

Un currículum es un resumen conciso e informativo de tus habilidades, educación y experiencia. Debe resaltar tus competencias y aptitudes más fuertes y diferenciarte de otros candidatos que buscan puestos similares. Por sí solo, un buen currículum no te conseguirá un trabajo o una beca, pero esa no es su función. Su objetivo principal es que logres una entrevista y es aquí hacia dónde hay que enfocarse.

Esto es lo que se defiende en Harvard, una de las universidades privadas más prestigiosas del mundo, que ha publicado una lista de consejos para crear un buen currículum. No en vano todos los años suele encontrarse en el Top 10 de las universidades con un mayor índice de empleabilidad del planeta, según QS Graduate Employability Rankings.

¿Cómo tiene que ser un buen currículum?

El primer consejo que da Harvard es que adaptes tu currículum al tipo de puesto que buscas. Esto no significa que todas sus experiencias deban relacionarse directamente con la vacante, pero tu currículum debería reflejar el tipo de habilidades que el empleador valora.

Un buen truco es modificar el lenguaje de tu currículum en base a lo que se pida en la oferta de trabajo. Por ejemplo, si el empleador busca una persona "organizada, proactiva y enfocada a los resultados", trata de utilizar estos mismos términos cuando describas tus habilidades en el CV (¡y no te olvides de esto en la entrevista!), o describe experiencias laborales que demuestren que dominas estas competencias.

¿Pero cuáles son las características específicas de un buen currículum según los expertos de Harvard?

Tiene que ser consistente pero fácil de leer, equilibrando el espacio en blanco de la hoja.

Se pueden utilizar el subrayado, la cursiva, la negrita y las mayúsculas para enfatizar conceptos.

Los encabezados deben redactarse por orden de importancia (por ejemplo, primero la experiencia laboral y luego las competencias personales, y no al revés).

Dentro de los encabezados, la información debe desplegarse en orden cronológico inverso (primero lo más reciente).Hay que evitar lagunas en la información, como un verano perdido.

Hay que asegurarse de que el formato se convierta a pdf correctamente.

¿Cómo tiene que ser el lenguaje de un currículum según Harvard?

No solo cuenta la forma que le das a tu CV, también tiene mucha importancia el lenguaje con el que expresas el contenido. Este tiene que ser:

Específico en vez de general.

Activo en lugar de pasivo.

Escrito para expresar, no para impresionar.

Conciso en lugar de "florido".

Basado en hechos (cuantificables y calificables).

Escrito para facilitar las cosas a las personas que "escanean" el texto rápido.

Los errores principales de los currículums

En Harvard también te advierten de los principales fallos de los currículums que te podrían cerrar de golpe las puertas a esa tan ansiada vacante. El más grave de ellos es cometer errores ortográficos y gramaticales, ¡revisa bien el texto! Otra equivocación típica es olvidarte de poner los datos de contacto, como el correo electrónico o el teléfono.

Se considera un punto negativo que el currículum emplee un lenguaje pasivo. En su lugar, hay que usar verbos que demuestren "acción", como realizar, programar, coordinar, desarrollar, delegar, dirigir, etc. También se aprecian como errores el que la información del CV no esté bien organizada, no pruebe resultados o sea demasiado larga.

Según los expertos de Harvard, en tu currículum no debes:

Usar pronombres personales (como el "yo").

Abreviar palabras.

Emplear un estilo narrativo.

Escribir en jerga o coloquialismos.

Finalmente, a diferencia de los currículos españoles, la prestigiosa universidad americana aboga por no incluir la foto, la edad y el sexo del candidato, ni tampoco una lista de referencias. Es lo que se llama un "currículum vitae ciego", para evitar prejuicios por parte de los empleadores.

En España todavía no hemos llegado a este nivel, aunque organismos públicos de búsqueda de empleo ya desaconsejan incluir la edad y la dirección de la vivienda del CV.