Zinedine Zidane, abuelo a los 49 años: la primera foto con su nieta

Zinedine Zidane rebosa felicidad. El exentrenador ha vivido unos días de mucha emoción. No solo porque el Real Madrid ha ganado la Champions (de lo que seguro se ha alegrado) convirtiéndose así en campeón de Europa por decimocuarta vez, sino que también ha asistido al Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco y tampoco se ha perdido los partidos de Rafa Nadal en Roland Garros.

Pero si hay algo que le ha hecho feliz y le ha alegrado por encima de cualquier campeonato, ha sido el haberse convertido en abuelo a sus 49 años. Enzo, el hijo mayor del futbolista y Véronique Fernández, y su prometida, la venezolana Karen Gonçalves ¡ya son padres! La pareja dio a luz el pasado 19 de marzo a su primera hija en común: Sia.

Fueron ellos mismos quienes a través de una imagen en redes sociales quisieron anunciar al mundo su llegada. Con una instantánea de lo más tierna tomada en el hospital donde se veía a la recién nacida con un body color rosa a juego con los calcetines y el gorrito, en brazos de su padre y bajo la atenta mirada de su madre, quisieron compartir con sus seguidores esta feliz noticia.

Ahora ha sido Zidane, junto a Véronique, quienes han querido posar con su nieta. "Papi y mami", se podía leer junto a la foto que ha compartido su hijo seguido de una colección de corazones. Y es que, a pesar de que el extrenador del Real Madrid no se haya pronunciado, no hay quien pueda negar que el nacimiento de un bebé siempre trae mucha felicidad y no hay más que ver las caras de Zizou, que posa muy emocionado junto a su mujer y la niña.

Planes de boda

Enzo tiene 27 años y juega en el Rodez Aveyron Footbal, un club francés de segunda división, y su pareja, Karen, tiene 26 años. Llevan más de cuatro años de noviazgo y el nacimiento de la pequeña Sia los ha unido más. "Como te admiro mi vida, gracias por traernos nuestra princesita a este mundo tan bonito, gracias por ser tan valiente y tan fuerte, gracias por ser la mejor y por estar siempre a mi lado, gracias por esta vida juntos que es maravillosa y apenas acaba de empezar. Te amo por siempre mi KG", escribía el jugador hacia su prometida tras convertirse en padres.

El hijo de Zidane le pidió matrimonio a Karen durante el verano de 2020, pero las restricciones sanitarias por la pandemia hicieron que la pareja tuviera que posponer la boda. Ahora que han entrado en el mundo de la paternidad, podrían retomar sus planes y pronto darse el 'sí, quiero'.

