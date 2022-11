Arantxa de Benito asegura que el embarazo de su hija Zayra Gutiérrez "ha sido evidentemente sorprendente para todos"

Hace unas horas, Zayra Gutiérrez anunciaba a través de sus redes sociales, con una emotiva fotografía con su chico, Miki Mejías, que está embarazada. Una noticia que ha sorprendido ya que nadie esperaba que la joven, de tan solo 22 años, quisiera ser madre en una edad tan temprana... pero lo cierto es que ha confesado estar en uno de los momentos más felices de su vida.

Europa Press ha podido hablar con Arantxa de Benito y ha confirmado que el embarazo de su hija Zayra ha sido "una noticia sorprendente", pero aún así le desea a su hija "que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices". La colaboradora de televisión ha sido un pilar fundamental para su hija cuando más se la criticaba en el pasado por su comportamiento en la noche madrileña.

En cuanto a cómo ve a la joven, asegura que está "muy bien, muy feliz, muy enamorada y bien, muy bien". Sin querer dar más detalles, la colaboradora de televisión se va cantando: "Abuelita dime tú, que me voy corriendo", algo muy típico en ella, y no responde a la pregunta sobre cómo se lo ha tomado Guti.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", eran las palabras que utilizaba la joven hace unas horas para informar de su estado.

