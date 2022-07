Violeta Mangriñán revela por qué su hija se llamará Gala a poco tiempo de dar a luz

Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio están a punto de ser papás. La pareja espera con emoción la llegada de su primera hija.

En la recta final de su embarazo, la influencer ha querido interactuar con sus seguidores de Instagram, donde tiene 2 millones de followers, y, por ello, ha hecho recientemente el mítico 'Preguntas y Respuestas'.

La influencer y el cantante darán la bienvenida a una pequeña que recibirá el nombre de Gala. Un seguidor de la influencer ha querido saber por qué la pareja ha elegido ese nombre y la colaboradora de televisión no ha tenido inconveniente en explicarlo a través de un Stories de Instagram:

"Pues te la cuento para que te rías... porque no es de cuento de hadas pero es REAL", comenzaba diciendo la influencer. "Yo era una niña, unos 12 años aprox, cómo mucho... Mi padre tiene un amigo en el pueblo donde siempre me he criado, ese amigo tiene un taller de coches junto con su hermano...", continúa Violeta.

"Un día llega mi padre a casa y me dice el hermano de 'X' ha sido padre de una niña, le han llamado Gala. Y yo con 12 años dije... WOW qué nombre más chulo, si algún día soy madre y tengo una niña le pienso llamar así. Y 16 años después aquí me encuentro apunto de dar a luz a mi hija GALA", concluía la influencer.

Así ha quedado resuelta la curiosidad de sus seguidores, quienes también han querido saber cuáles son los planes de Violeta Mangriñán después de verano y del nacimiento Gala. Una cuestión a la que la influencer ha respondido claramente afirmando, entre otras cosas, que dentro de esos proyectos se encuentra "aprender a ser mamá y tratar de hacerlo lo mejor posible".

La inminente llegada de su hija

Lo cierto es que Violeta Mangriñán está deseosa de que nazca la pequeña Gala. A través de Stories, está informando a sus followers sobre cómo avanza el embarazo en esta última etapa.

La influencer ha aclarado en Instagram que aún no se ha puesto de parto. Sin embargo, tal y como ella misma cuenta en dicha red social: "Le he pedido por favor a mi ginecóloga que haga su apuesta de fecha, que se moje... y su apuesta ha sido la siguiente... Según ella del finde no paso".

Aunque estamos pendientes de saber si finalmente la ginecóloga de la televisiva ganará o no la apuesta, todo indica que a Violeta Mangriñán le quedarían horas o días para conocer por fin a su primogénita.

