Vicky Martín Berrocal posa en bañador y se despide de Mallorca: "No somos perfectos"

Hace apenas unas semanas veíamos a Vicky Martín Berrocal disfrutando de sus vacaciones de verano y posando con "un short" por primera vez en sus redes sociales y afirmaba que llevaba 50 años sin ponerse uno. Entre el contenido que publica en sus redes sociales es habitual que realice reflexiones o cuente experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. De hecho, también compartía con sus seguidores su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'.

Y, es que, ahora la diseñadora ha vuelto a demostrar que ha conseguido superar multitud de inseguridades y ha posado en bañador, enseñando su celulitis, en un carrusel de imágenes que ha subido a su cuenta de Instagram. Vicky se encuentra en su mejor momento y de eso no tenemos duda y como muestra son las fotografías que subió de sus vacaciones en Ibiza y ahora en Mallorca, junto a su hija, Alba Díaz, quien le ha hecho las fotos.

Antes de irse del paraíso de Mallorca en el que se encuentra, Vicky Martín Berrocal ha querido despedirse con estas fotos en las que aparece con un bañador verde, mostrando una vez más que puede con todo aquello que se propone. "Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Breve paradita en Mallorca…", comparte con sus seguidores.

Además, ha querido recordar a sus seguidores que "no somos perfectos, pero quién leches dijo que tuviéramos que serlo????", comparte Vicky en sus historias de Instagram, quien se está preparando para volver a la rutina.

Una publicación en la que muchos de sus seguidores han aplaudido la valentía de la diseñadora a la hora de mostrar públicamente sus miedos e inseguridades, quienes no se lo han pensado dos veces y la han apoyado. "Creo que no hay mujeron más bello en este país" y "¡Estás preciosa!". Esto no es todo porque otras celebridades como Boris Izaguirre han afirmado que "Hermosa como tú, con amor Boris".