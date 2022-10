"Necesito subirla para darle a este espacio un poco de realidad". Con estas palabras son con las que Verdeliss ha querido mostrar sin filtros la cara 'B' de la maternidad puesto que, tal y como ella misma ha reflejado, su vida "sobre todo va de esto".

La mamá más conocida de las redes sociales ha compartido una foto que "Artiz me hizo hace unos días" en la que aparece dándole el pecho a su octava hija, Deva. Una imagen en la que su marido asegura que están "preciosas" pero en la que "yo sólo me fijo en esa maraña de pelo anudada en un moño, la cara lavada que tanto me acompleja, una teta colgandera y el pijama poco instagrameable".

"Una maternidad extenuante que me deja rendida en un sofá" que reconoce que disfruta y que elige pero que también le "agota y se aleja mucho de ser glamourosa".

Y es que, "detrás de tanto postureo fitness, recetas súper elaboradas o hauls de ropa", la influencer afirma que también es "esa madre que se levanta 800 veces por noche, que pierde la cuenta entre tutorías con los profes, revisiones con la pediatra o clases de extraescolares... que apura la compra a última hora en el supermercado o que ejerce de enfermera-profesora-psicóloga-taxista-cocinera-costurera-cuidadora 24h/7 días".

La joven de 37 años admite que no es "superwoman" pero que está trabajando en quererse y quedarse "con lo realmente importante de la foto" que no es otra cosa que "esa carota de bebé en paz, con todas sus necesidades cubiertas y apachurrada de amor" que se suma al resto de sus 7 hijos que le "recuerdan amar esta locura perfectamente imperfecta".

Verdeliss dándole el pecho a su hija Deva | Instagram (verdeliss)

Responde a las críticas por seguir dando el pecho a su hija

El pasado mes de agosto, Verdeliss hacía uso de sus redes para publicar una foto similar pero, en esa ocasión, el motivo que residía en otro muy distinto.

Así, compartía una instantánea dándole el pecho a la benjamina del la familia para responder a los que la criticaron por seguir haciéndolo después de seis meses con un mensaje claro y contundente.

Seguro que te interesa...

Verdeliss se sincera: ¿tiene en mente tener un noveno hijo?