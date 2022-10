Verdeliss reflexiona sobre el gran cambio que ha dado su marido desde el primer hijo hasta el octavo

"Somos el mejor equipo", así es como Verdeliss ha comenzado la reflexión que concluye con la pregunta: "¿En vuestra casa sois corresponsables o todavía es un asunto pendiente?". Y es que, echando la vista atrás, la influencer recuerda que su marido Aritz "no estaba nada curtido en esto de cuidar bebés".

Según cuenta la mamá más conocida de las redes en la publicación donde aparece de lo más sonriente junto al papá de sus hijos, hasta que Aimar, el primogénito de la pareja, no cumplió "el año de vida y yo tuve que salir a trabajar" no se atrevía a ser él quien le bañara. Posibles miedos e inseguridades que se sumaban al hecho de que "tampoco le daba la comida por si se atragantaba", tanto es así que, "pese a las 435.737.900 veces de visitas al centro de salud", el de Pamplona "no llegó a conocer a su pediatra".

Sin embargo, ni rastro queda de lo que entonces fue pues, tal y como la joven de 37 años exclama, "tenéis que verlo ahora". Y es que, "esto va a iguales" y, aunque Verdeliss reconoce que "no mola nada que falte el otro", si eso sucede, son "100% autosuficientes... y con 8 hijos".

Un significativo mensaje que no ha querido finalizar sin antes gritarle al mundo entero que le quiere, que se enorgullece y que le admira, poniendo de relieve la importancia de "este sentir en una pareja".

¿Tienen intenciones de ampliar la familia?

Pese a que ya son 10 en casa, lo cierto es que hace poco más de un mes vimos como Verdeliss ni confirmaba ni desmentía la posibilidad de ampliar la familia: "No sé, de momento estamos centrados en la octava, no sé", expresaba entre risas y, sobre la posible llegada de un noveno hijo, confesaba que "ni sí ni no, de momento estamos ahí en 'stand by', ya veremos".

