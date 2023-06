Vanesa Martín habla de su novia por primera vez en el pregón del Orgullo de Sevilla: "Hoy es una mujer la que roba mi pensamiento"

Sobre los asientos traseros de un descapotable beige ondeando una bandera del colectivo estampada a lunares que recordaba a la que popularizó María del Monte este pasado año durante su pregón, Vanesa Martín llegaba en la tarde de este jueves a la Alameda de Hércules de Sevilla para convertirse en la pregonera del Orgullo de la capital andaluza.

La cantautora recogía este año el testigo de la reina de las sevillanas y, yendo "al turrón", comenzaba su discurso. "He venido contenta, con responsabilidad y con ganas de reivindicar la diversidad, la tolerancia, la naturalidad, el respeto, la inclusión, la identidad y la libertad", explicaba la artista lanzando una importante pregunta al aire: "¿Qué somos las personas sin nuestra propia identidad, sin poder manifestarnos como buenamente nos dé la gana, qué somos las personas sin todos nuestros derechos claros y firmes?".

"No nací sabiendo ni conocía lo que la vida me tenía preparada", aseguraba la malagueña, que reconoce que cuando se fue a "probar suerte" con la música a Madrid en un por entonces mundo "aún más machista y homófobo" descubrió "el amor en todas sus dimensiones".

Y es que, "amé a hombres y a mujeres maravillosas, me despojé de prejuicios y aprendí a vivir libremente en una ciudad que me abría los brazos generosa, poderosa y diversa". Eso sí, no niega que "fuera prudente y que tuviera pudor esos primeros años en los que no sabía ni bien lo que me estaba pasando", sin embargo, "las calles me han visto ser yo, desde niña fui discreta con todo, mucho, pero no me escondí".

La cantante explica que después de "tanto camino trabajado" le gusta que se hable de su profesión "y no de con quién me voy a la cama", y es que "hay preguntas que no se le hacen a los hombres pero a las mujeres nos las siguen haciendo", espetaba frente a los aplausos y vítores de la gente.

Vanesa Martín agradece el cariño tras ser la pregonera del Orgullo de Sevilla | Instagram (vanesamartin_)

Tras confesar que le tocó "pelear con las etiquetas que si bien formaban parte de mi identidad, jamás permití que las usaran como armas inquisidoras para limitarme o intentar hacerme de menos", la autora de 'No te pude retener' ha confesado frente a todos los allí presentes que atentos escuchaban sus palabras que "hoy es una mujer mi compañera, la que roba mi pensamiento". "Aquí solo manda este, no hay más", exclamó mientras señalaba a su corazón, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"No quiero pasar de puntillas y creo que estoy siendo bastante clara", comentaba tras hablar por primera vez de su novia. "Creo en el amor libre, en que cada uno sea lo que sienta. Homosexual, bisexual, trans... lo que cada uno quiera. Lo que tu origen defienda, tu cuerpo demande, tu piel desee y necesite. Creo en la diversidad, en ganar derechos que nos vengan bien a todos y a todas", reivindicó.