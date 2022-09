Los terribles comentarios hacia Violeta Mangriñán sobre su pecho y cuestionando que se haya retocado la cara

Parte de ser una figura pública con gran influencia en redes ha hecho que Violeta Mangriñán haya sido en numerosas ocasiones cuestionada por sus decisiones o actos. Algo que se ha visto especialmente agravado desde que el pasado 31 de julio se convirtiera en madre de su primera hija junto a Fabio Colloricchio.

Fue tan solo una semana después de dar a luz cuando los primeros comentarios negativos comenzaron a avasallar a la joven después de que fuera duramente criticada por muchos al compartir una imagen donde posaba con "un vestido XS de Zara" y asegurar que le estaba "bien".

Nuevas acusaciones se sumaban también hace menos de un mes cuando la creadora de contenido compartió un trío de fotografías que dejaban prueba de su rápida recuperación postparto por las que fue acusada de haberse retocado el abdomen.

Sin embargo, si algo le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria esos han sido los comentarios sobre sus supuestos retoques estéticos. Y es que, pese a que la propia protagonista ha reconocido en más de una ocasión su operación de pecho y los retoques a los que se ha sometido, son muchos los que piensan que omite algunos de ellos.

Este domingo, la televisiva hacía uso de sus Instagram Stories para una vez más dejar constancia de ello al compartir el mensaje de una seguidora que le tacha de haberse realizado un retoque que muy de moda está entre nuestras famosas.

"Violeta, te seguía porque pensaba que eras una chica que decía la verdad sin importar nada pero, en el reels que has subido y en los comentarios, te están diciendo que se te nota que te hiciste los Foxy Eyes o algún retoque para agrandar la parte del final de los ojos ya que los tenías bastante caídos y se te pregunta y dices que no. Podrías ser sincera y decir la verdad porque esconder eso... Hay chicas que te lo preguntan para saber tu experiencia, si vale la pena hacerlo y demás... no entiendo porqué ocultarlo", se puede leer en el texto.

Un mensaje que Violeta seguidamente ha querido desmentir con un tajante "no llevo foxy eyes" en mayúsculas y con exclamaciones. "Ni tengo intención de hacérmelo jamás. No tengo nada en contra de ellos pero si digo que no los llevo es porque no los llevo", continuaba recalcando.

Además, la joven ha asegurado que "si los llevase lo diría sin ningún tipo de problema" y se muestra "muy a favor de la medicina estética".

Pese a negar las acusaciones con palabras, la valenciana ha querido aportar pruebas gráficas al asunto y ha adjuntado una foto del año 2014 donde se ve la cicatriz que tiene en el párpado. Y es que, al parecer, algunos piensan que es el resultado del mencionado tratamiento...

¿El motivo real? Según cuenta la influencer, resulta que a los 18 años se abrió el párpado tras darse "contra una señal de hierro en el patio del instituto" por la que tuvieron que darle "3 puntos".

"Se me quedó una cicatriz pequeña, no se ve mucho pero hay gente que por aquí lo mira todo con lupa y se ha dado cuenta. Me he tomado la molestia de buscar la foto en mi Facebook para no tener que aclarar eso nunca más. Lo aclaro porque quiero pero me parece absurdo", ha puntualizado.

Más críticas

Lo cierto es que esas no han sido las únicas críticas que Violeta Mangriñán recibía en la tarde de este domingo. Y es que, la colaboradora de televisión publicaba también en sus Stories de Instagram una captura de pantalla donde mostraba el comentario de otra usuaria anónima en una de sus publicaciones.

"No te queda mal pero sin ánimo de ofender se te ha caído el pecho del embarazo. Te lo tendrás que operar de nuevo, te lo digo por experiencia", le escribe esta misma. Un mensaje al que, de manera irónica, ha contestado con un "me encanta lo de 'sin ánimo de ofender', tan mona ella", ha bromeado junto a varios emoticonos de risa.

