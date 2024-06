Terelu, preocupada por su hija, Alejandra Rubio, tras haber dado positivo en covid después de anunciar su embarazo

Delicados momentos para Alejandra Rubio tras dar positivo en covid en pleno huracán mediático por su embarazo, como ella misma ha confirmado angustiada y al borde del llanto a su llegada a su casa en torno a las 13.30 horas. Como cualquier mujer en su estado, la nieta de María Teresa Campos está preocupada por su bebé y ha pedido a la prensa que por favor no la grabasen ya que estaba muy nerviosa.

Alejandra Rubio, en Madrid después de anunciar su embarazo | Gtres

Volcada en su hija, y demostrando la maravillosa relación que tienen tras dejar claro que está feliz por convertirse en abuela, Terelu Campos ha llegado a la casa de la joven minutos después que la futura mamá con una bolsa de comida para que Alejandra descanse y no tenga que salir hasta que se recupere.

Acompañada por una amiga, la presentadora ha reconocido que su hija está preocupada por su embarazo tras haberse contagiado de coronavirus: "Pues sí, qué le vamos a hacer" ha confesado cabizbaja, asegurando que a pesar de este inesperado mazazo ella está tranquila.

Terelu Campos visita a su hija Alejandra Rubio | Europa Press

Minutos después, tras haber visto a Alejandra, Terelu ha salido más animada que a su llegada y ha asegurado que está bien. Y es que aunque no oculta que la única preocupación de su hija es que todo vaya bien y el covid no afecte a su embarazo, le ha transmitido a Alejandra que en estos momentos esté tranquila: "Claro que sí... Preferiría que no lo tuviera, evidentemente, pero es lo que hay. Venga, compañeros".