Las tensas imágenes de María Pedraza con sus amigas en un barco durante sus vacaciones

A su vuelta de vacaciones, María Pedraza ha anunciado las películas que optarán a representar a España en la próxima edición de los Oscar. No obstante, antes de volver a Madrid, la actriz, quien cuenta con más de once millones de seguidores en Instagram, compartió en dicha red social unas instantáneas de su último viaje junto a unas amigas.

Unas imágenes en las que se puede ver a la actriz disfrutando de unas vacaciones y en las que luce un cuerpo espectacular. Al mismo tiempo, las cámaras de Gtres también captaron lo que parece una escena tensa que la intérprete protagonizó en compañía de, al menos, dos amigas mientras navegaban en un barco por Formentera.

Se trata de unas imágenes en las que se puede ver a María Pedraza con una actitud un poco seria, aunque no se sabe si fue por una posible discusión con las otras dos jóvenes u otro motivo.

María Pedraza en Formentera | Gtres

María Pedraza en Formentera | Gtres

María Pedraza en Formentera | Gtres

Los movimientos de manos y los gestos de la cara de la actriz parecen indicar que algo no marchaba bien justo en ese momento. Pese a que no se sabe si se trató de algo relacionado con sus amigas o de otra circunstancia ajena, de lo que no hay duda es que la madrileña aparece un tanto irritada en estas imágenes.

María Pedraza en Formentera | Gtres

María Pedraza en Formentera | Gtres

Un verano de mucho mar

Echando un ojo al perfil de Instagram de la intérprete de Élite, es evidente que son notables las publicaciones de María Pedraza en la playa. Unos posts que dejan entrever que la actriz ha estado aprovechando, cada vez que ha podido, del mar y de todos sus encantos. De hecho, la artista compartió una imagen de ella misma haciendo submarinismo en las Islas Baleares. Además, parece ser que el destino favorito elegido por la madrileña ha sido Ibiza, puesto que muchas de sus imágenes compartidas la ubican en dicho destino marítimo.

Pese a que parece haber sido muy divertido el verano de María Pedraza, las fotos de Gtres apuntan a que algo molestó o enfadó a la actriz durante su día en barco con dos amigas.

Seguro que te interesa...

El revelador vídeo de María Pedraza que demuestra cómo es su relación con Álex González