Stephanie Cayo, al preguntarle por su ex Maxi Iglesias y Eva Soriano tras su presunto romance: "Para ser honesta me ha dolido"

Maxi Iglesias siempre intenta mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, pero no siempre le es posible. En 2021, fue el propio actor el que confesó que estaba de nuevo enamorado aunque prefirió no dar más detalles sobre su relación ni sobre su hasta entonces novia, Stephanie Cayo. En abril de 2021, fue la actriz peruana la que confirmó que la relación sentimental que mantenía con Maxi se había terminado, y es que según explicó, ellos se enamoraron durante un rodaje y la propia Stephanie confesó que su historia de amor se podía seguir viendo en la película, pero que detrás de cámaras ya no existía, por lo que prefirieron mantener una bonita amistad.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre, Maxi confesó en los Premios Harpers's Bazaar que con lo referente al amor estaba encantado y se comenzó a rumorear que podría ser de Stephanie, ya que habrían sido visto juntos en enero en París, pero no se supo más de la posible reconciliación que podrían haber tenido los actores.

El pasado 10 de mayo saltó la noticia de que, tras una posible reconciliación entre Maxi y Stephanie, el romance habría vuelto a terminar y es que habrían visto al actor besándose con la presentadora Eva Soriano en una discoteca de Madrid, lo que hizo saltar las alarmas de un posible romance entre ambos. Sin embargo, el intérprete lo desmintió en sus redes sociales, donde explicó que no le gustaban para nada las noticias falsas y que se se dijesen cosas que no son verdad, descartando así cualquier tipo de relación entre Eva Soriano y él.

Este miércoles, Stephanie Cayo ha acudido a la premiere de 'Tyler Rake 2' y Europa Press le preguntó por su ex Maxi Iglesias y por Eva Soriano: "No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir tampoco, no tengo ningún comentario al respecto. Para ser honesta, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco".

La actriz peruana también ha confesado que ahora está en un gran momento y sigue abierta al amor: "Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito, estoy contenta. Mi pasado ya pasó, estoy bien, tampoco tengo nada que comentar, son cosas muy privadas, el amor no se busca, te sorprende".

Recordemos que el pasado mes de enero la intérprete le comentó en un vídeo a Eva en el que la presentadora hablaba sobre las infidelidades y la capacidad que tenían las personas para engañar a sus parejas. Una grabación a la que Stephanie contestó: "Mujer, ¡me sorprende que te lo preguntes tú!".