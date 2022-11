Maxi Iglesias confiesa que está de nuevo enamorado: ¿quién será su misteriosa novia?

Acaparando todas las miradas con un elegante traje color burdeos y jersey de cuello alto a juego que resaltaba sus espectaculares ojos, y desatando la locura entre sus fans a su llegada al madrileño cine Callao para la fiesta que organizó Harper's Bazaar, Maxi Iglesias se ha convertido en uno de los nombres propios del sarao por excelencia de este miércoles en la capital.

Inmerso en el rodaje de la serie 'Los artistas', creada por la escritora María Dueñas y que protagonizará junto a la actriz Ximena Romo, el intérprete ha hecho un hueco en su agenda para entregar uno de los premios 'Women of the year' de la revista y revelar, como quien no quiere la cosa, ¡que está de nuevo enamorado!

Maxi Iglesias, en los Premios Harper's Bazaar | Gtres

Nada se sabe de la vida sentimental desde que la pasada primavera rompió con la también actriz Stephanie Cayo tras casi un año de discreta relación, pero su corazón vuelve a estar ocupado y la cosa parece ser seria, aunque por el momento Maxi prefiere no revelar ningún dato de su nueva pareja: "En el amor estoy encantado" confesaba entre sonrisas antes de huir rápidamente y afirmar que sí está enamorado dejándonos con la intriga de quién será la 'culpable' de la felicidad que desprende.

Sus declaraciones, y su opinión sobre el revuelo que se forma cada vez que presume de cuerpo en sus redes sociales, como recientemente al compartir una foto en la ducha que dejó a más de uno sin respiración, ¡al completo en el vídeo de arriba!

