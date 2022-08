Soraya Arnelas se ha vuelto una de las cantantes más activas en redes sociales. Concretamente en Instagram donde acumula casi 500 miles seguidores y que podríamos decir que se ha vuelto su lugar favorito para contar su día a día.

Más aún desde que se estrenó en la maternidad, lo que ha hecho que comparta diferentes instantáneas con sus hijas; disfrutando de una tarde de paseo, en la piscina o haciendo alguna receta.

Pero no todo es de color de rosa, o así lo ha querido mostrar la artista este miércoles en su perfil cuando, con mucho valor, se ha sentado y ha contado lo que le sucede "a Olivia en el ombligo".

Olivia es la pequeña de sus dos hijas que nació a finales de 2021 en un parto que su ginecólogo adelantó una semana debido a que "nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo", contaba Soraya confesando que eso fue "una de las razones".

Ha sido a través de una foto donde aparece la pequeña Olivia sosteniéndose en las manos de su madre y con un pañal, dejando el resto de su cuerpo al descubierto, donde la exconcursante de 'Operación Triunfo' ha contado que el pediatra les ha dicho que "si el ombligo no cambia de color y si no duele no hay motivo de operación urgente".

Así está viviendo Olivia el proceso

"Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse", escribía contando una de las posibles soluciones que le dieron en el médico. Sin embargo, "Olivia estaba muy molesta y el cinturón le hacía daño en la piel", por lo que tomaron la decisión de quitárselo.

Según le han dicho, "tendría que volver a su estado original con el tiempo, pero si no lo hace, a los tres años, cuando pese 12 kilos aproximadamente, la operarán".

Pero de momento, lo "van controlando", y no queda otra cosa "que esperar". "Pero ya la veis, está feliz con su botoncito. Como su yeyo paco y su mami", manifestaba Soraya.

