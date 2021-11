Soraya Arnelas hace público el apodo que le ha puesto a su hija Olivia

Ha pasado poco más de un mes desde que Soraya Arnelas diese a luz a su segunda hija junto a Miguel Ángel Herrera. Y desde la llegada al mundo de la pequeña Olivia, tanto los orgullosos papás como la ya ahora convertida en hermanita mayor, Manuela, están viviendo toda una revolución de emociones.

Definiéndola como un ''ángel'', la cantante recientemente presentaba en sociedad a la recién nacida en una entrevista concedida a la revista 'Semana' donde mostraba su rostro por primera vez, algo que sus seguidores llevaban esperando desde hacía semanas atrás.

Ahora, la que fuera concursante de 'OT' ha querido compartir una imagen de lo más entrañable en la que sus seguidores han destacado el parecido de Olivia con su hermana, así como han querido resaltar los grandes y bonitos ojos de la niña.

Una publicación que no solo nos ha dejado constancia de lo risueña y sonriente que es sino que también nos ha hecho testigos de la confesión que ha hecho su mamá: ''Nos observa tras los barrotes de la cuna, y nos lanza una sonrisa como si ya con el mes y pocos días que tiene pudiese vernos… No me cabe la menor duda que nos conoce'', comenzaba escribiendo Soraya.

Sin embargo, han sido sus siguientes palabras las que nos han desvelado el cariñoso apodo que le ha puesto a su bebé: ''Le llamo 'Olivia Miau', es como un gatito'', revelaba.

Soraya Arnelas revela cómo llama cariñosamente a su hija Olivia | Instagram

Como era de esperar, sus seguidores no han podido resistirse a la tierna instantánea, algo que ha hecho que rápidamente el tablón de comentarios de la artista se haya llenado de infinidad de mensajes repletos de encanto y amor.

